Jan skvattede: Hvem f.... har gravet det hul?

- D. 12 juni skulle jeg og min kone og vores barnebarn på 2 år i ZOO.

- Da vi gik fra bilen - vi parkerede på Roskildevej overfor ZOO - skridtede jeg ind over græsrabat, mens jeg satte Park-appen og skvat, jeg så ikke hullet og ledningen.

Slog også min albue

- Jeg trådte direkte ned det i, faldt ind på cykelstien, og mine bukser fik en flænge, min skjorte blev også ødelagt, og min mobiltelefon fik smadret skærmen.

- Jeg slog også min albue.

Sådan indleder Jan H. et brev til nationen! om faldulykke på Roskildevej - og det store mysterium, der siden har udfoldet sig. For ingen af har kunne svare på, hvem der har gravet hullet. Og derfor prøver han nu nationen!, for der kunne jo godt være en, der vidste noget om gravearbejde på Roskildevej over for ZOO i begyndelsen af juni måned.

Så hvis du ved noget , så skriv på denne mail - Jans brev fortsætter nemlig således:

ZOO-turen var ødelagt

- ZOO var søde nok til at hjælpe med lappe mig sammen, og de vaskede og forbandt albuen, og vi gik ud til dyrene.

- Men ret hurtigt fik jeg mere ondt, og jeg tog Hvidovre Hospital, som rensede og endte med at sende mig til en klinik for ultralydsskanning.

- De mente at der var sprunget en sene, og jeg har stadig ondt i skulderen når jeg ligger på venstre side.

- Jeg sidder nu og synes, at det for galt, at jeg bør kunne få erstattet bukserne (600 kr) skjorten(400 kr), skærmen på mobiltelefonen (1000 kr). Og så en sjat for for svie og smerte og bøvl og transport.

Men ingen kender noget til hullet

- Men ZOO kender ikke noget til noget hul, Frederiksberg Kommune gør heller ikke, men mener, at det måske er et privat-firma, der har gravet det, men det mener firmaet ikke.

Hvem har jord på hænderne?

- Så nu vil jeg gerne sætte nationen! på sagen.

- Hvem f..... har gravet det hul, skriver Jan, der håber du vil dele det brev via Facebook, Instagram, Twitter og kopimaskiner til alle, der kan tænkes, at kende noget til hullet med ledningen på Roskildevej over for ZOO.

