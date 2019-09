Jan stolede på SEAT-sælger: Sig ja inden 48 timer

- I vinteren 2013 bestilte vi en Seat Toledo med en DSG7 gearkasse, som vi ville få leveret i foråret 2014.

- Allerede inden bilen bliver leveret, ser vi i Ekstra Bladet en artikel om at VW har problemer med deres DGS7 gearkasse.

380.000 VW-biler ramt af automatgear-bøvl

Forhandler: Tag det roligt

- Vi henvender os til forhandleren og spørger ind til problemet, og forhandleren oplyser, at vi skal bare tage det roligt, VW/SEAT har styr på det, og som vi kan se i artiklen, så hjælper man kunder hvis de skulle opleve problemer, selv efter garantien er udløbet.

- Vi bliver dog opfordret til, for en sikkerheds skyld, at tilkøbe en udvidet forsikring som giver en forlænget garanti. Samtidig får vi også oplyst, at for at være sikre på at få hjælp, er det vigtigt at vi overholder alle service på autoriseret værksted. Hvilket vi har gjort begge dele.

Forleden ville bilen ikke køre

Sådan indleder Jan H et brev til nationen! om den behandling, han lige nu får fra SEAT. For som du kan læse, så er Jans gearkasse lige brudt sammen, og ingen kan huske noget om nogen løfter.

Jans brev – som SEAT Danmark kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Forleden da vi så var inviteret ud og spise middag, ville vores bil pludselig ikke køre videre, da vi kørte fra motorvejen.

- Efter at have fået bilen transporteret til Seat’s værksted i Taastrup, blev vi oplyst at det var bilens Megatronik-enhed, der var gået i stykker.

Men ingen kunne huske noget om noget

- Men så kom overraskelsen, for ingen hos Seat kunne pludselig huske, at der skulle have været problemer med deres DSG7-gearkasser, og nu blev regningen så kr. 18.000,-.

- Tysk kvalitet og tysk garanti var pludselig forsvundet.

- Efter at have konfronteret værkstedet med Ekstra Bladets artikel, hvor Seat lovede at yde kulance på garantiperioden, kunne vi så få betalt halvdelen af reparationen.

- Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere, da dette allerede var et kendt problem da vi købte bilen, og årsagen til at vi valgte at få den leveret, var vores overbevisning om, at man kunne stole på at VW tog sig af problemerne hvis de skulle opstå og vi var lovet forlænget garanti.

Diskuterede betydning af 'kulance'

- Jeg kontaktede så Semler (Seat-importøren), hvor en dame, begyndte med noget ordkløveri om hvad kulance ikke betød, og at det var at man betalte en del reparationen.

- Utroligt, at man skal opleve den type brugtvognsadfærd fra en stor koncern som Semler, og at de prøver med ordkløveri at løbe fra deres garanti.

- Direktøren fra Semler, Jesper Stolenberg Mathiensen udtalte i sin tid: 'Bilejere som henvender sig – også efter garantiens udløb – vil naturligvis blive hjulpet via kulance'.

- Altså at man ville have kulance i forhold til garantien og ikke regningen på reparationen, hvilket også var det vi i sin tid blev lovet, en forlænget garanti på gearkassen.

Så blev røret smækket på

- Da jeg forklarede damen dette, så blev røret smækket på!

- Nu kan man så være bekymret, da vi har tre biler, som alle er fra Semler, skriver Jan, der mandag formiddag fik 48 timers frist til at sige ja eller nej til tilbuddet om at få dækket 50 procent af regningen.

Og i det svar, SEAT tirsdag formiddag har sendt til nationen!, tyder det på, at Jan bare skal sige ja.

Vi tilbyder 50 procent som kulance

- I samarbejde med forhandleren har vi valgt at tilbyde kunden 50 % på regningen som kulance.

- Dette gør vi til trods for bilens alder, den høje kilometerstand samt den udløbne ekstra garanti.

- Vi beklager naturligvis sagen, og vi har som altid et ønske om at hjælpe til og bevare tilfredse kunder.

Og tidsfristen skyldes dialogen med kunden

- De 48 timers betænkningstid er ikke kutyme, men har været nødvendige i den specifikke sag grundet den forudgående dialog mellem forhandleren og kunden, skriver SEAT Danmark, men hvad tænker du?



Hvis du - eller nogen, du kender - har haft tilsvarende problemer med en gearkasse i en SEAT-bil, vil Jan meget gerne i kontakt med dig. Skriv på denne mail, så sender vi videre til Jan.