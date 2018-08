Jeanette forstår ikke P-bøden: Det er helt sikkert ikke et vejkryds

Jeanette vil gerne høre, om der er andre, der kan forstå hendes vrede over en kommunal P-bøde.

- Vi har modtaget denne fuldstændig uforståelige parkeringsbøde fra Københavns Kommune.

Sådan indleder Jeanette C et brev til nationen! om den i hendes og mandens øjne komplet urimelige P-bøde de fik i Reberbanegade d. 4. august lige før kl. 15.00.

Skovler de bare penge ind?

- Vi er helt sikre på, at der ikke er tale om et vejkryds, men om en indkørsel til beboelse, hvilket også ses af det ene billede (se vejkort fra kommunen nedenfor).

- Skovler Københavns kommune penge bare ind på urimelige p-bøder, fordi vi borgere opgiver at parlamentere med dem - eller ikke har det fornødne overskud til at tage 'kampen' op i mod dem, skriver Jeanette, der derfor var sikker, at kommunen ville trække bøden tilbage, når folkene i administrationen havde set, hvordan deres P-vagt havde taget fejl.

Men næ nej. Kommunen holder fast - for en vej er nemlig mange ting og det er et kryds også, kan man læse i det brev Jeanette fik i går:

Hvad mener du? Og synes du Jeanette skal betale bøden?