- Jeg har haft en en rigtig dårlig oplevelse med EuroPark A/S

- I juli 2021 parkerede jeg ved Den Blå Planet. Jeg satte ParkMan.app'en til (fordi det er den billigste), og den gik i gang. Da jeg kom ud, slukkede jeg den og forlod området.

Anede ikke jeg havde fået en bøde

- Det er sådan med ParkMan, at den fortæller, hvis de ikke dækker området, og man kan sende en anmodning om parkering. Det var ikke nødvendigt ifølge appen.

- Men...

- D. 16/9-2021 modtager jeg et brev fra EuroPark. Et inkassovarsel, rykker nr 3. Men jeg har aldrig vidst, at jeg har fået en bøde og hverken modtaget bøde, 1., eller 2. rykker.

Men fair nok - jeg læste ikke skiltene

Sådan indleder Elisabeth A et brev til nationen! - et brev om retfærdighed og forretningsmodel hos Europark. For Elisabeth betalte selve bøden på 400kr. + de 28,32 kr., der var pålagt for parkering hos EasyPark; Hun havde ikke læst skiltene, så det synes hun er fair nok.

Men rykkergebyrer for ikke at reagere på breve, hun ikke har modtaget - dem vil hun ikke betale, og hendes brev - som Europark kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Du har fået brevene - nej, jeg har ikke

- Her d. 22/11-2021 modtager jeg så endnu et brev i min postkasse. En inkassoskrivelse. bøden er nu på 803 kr., med de 428,32 kr. fratrukket.

- Jeg kontakter inkassoselskabet og fortæller dem, hvad der er sket, og nu siger de, at EuroPark ikke har modtaget nogle af brevene retur, og at jeg derfor har modtaget brevene.

- For ellers var de blevet sendt retur.

- Nu spørger jeg, hvordan det kan lade sig gøre, at lige præcis en bøde + to rykkere er gået tabt i posten, som alle var til mig, når jeg modtager den sidste?

Jeg er ikke en dårlig betaler

- Jeg er ikke en dårlig betaler og jeg har ingen gæld, så hvorfor skulle jeg først reagere på en inkassovarsel, skriver Elisabeth, og nationen! har spurgt Europark, hvorfor de ikke tror på Elisabeth og om de kan bevise, at de har sendt de to første rykkere. Og det svarer Europark på sådan her:

Parkanter kan henvende sig med spørgsmål

- APCOA PARKING Danmark A/S (kommenterer) som udgangspunkt aldrig på enkeltsager.

- Såfremt parkanter har spørgsmål eller har oplevet udfordringer i forbindelse med parkering på en af parkeringspladserne, som vi administrerer, da henviser vi til at parkanten henvender sig til os, så vi kan undersøge sagen.

- Henvendelse kan ske via www.europark.dk og Vilkår ved henvendelse - Parkeringskontrol (europark.dk).

Og man kan ikke bruge ParkMann ved Den Blå Planet

- Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at benytte ParkMann på parkeringspladsen ved Den Blå Planet.

- Vi henviser til, at man altid orienterer sig om skiltningen på parkeringspladsen som benyttes. Af skiltningen fremgår hvilke parkeringsrestriktioner der er gældende samt hvilke eventuelle betalingsmuligheder der kan benyttes.

Og Easypark er en app - ikke en P-plads-udbyder

- For god ordensskyld skal det oplyses, at vi har noteret os, at det fremgår, at parkeringen skulle være sket hos EasyPark.

- Dette er naturligvis ikke korrekt. EasyPark er en betalingsapp, ikke en parkeringspladsudbyder. I tilfælde af, at der opleves problemer med brugen af EasyPark, da henviser vi til at kontakte EasyPark A/S.

Og vi skriver ikke bøder - men pålægger gebyrer

- Ligeledes skal vi gøre opmærksom på, at APCOA PARKING Danmark A/S ikke er en offentlig instans, men et privat parkeringsselskab, hvorfor vi ikke har og aldrig vil udstede p-bøder.

- APCOA PARKING Danmark A/S pålægger kontrolgebyrer for parkering i strid med de skiltede parkeringsrestriktioner.

Og vores postrutiner er godkendt i Højesteret

- APCOA PARKING Danmark A/S' postrutiner har tidligere været genstand for Højesteretsprøvelse.

- Højesteret lagde således til grund, at de interne postrutiner, herunder katalogisering og notering af returpost, som APCOA PARKING Danmark A/S har implementeret, medfører at den post APCOA PARKING Danmark A/S afsender må anses for at være kommet frem, medmindre det registreres at post kommer retur.

Og vi har ikke fået de to breve til Elisabeth retur

- Det har ikke været muligt for os, at konstatere, at pågældende breve skulle være kommet retur.

- Det er helt almindeligt at pålægge rykkergebyrer i forbindelse med inddrivelsesprocessen jf. rentelovens § 9b.

- Det kan oplyses, at det samlede krav altid fremgår af seneste fremsendte skrivelse. Ligeledes fremgår betalingsfristen.

Så skulle der ikke være flere uklarheder

- Vi håber at vi med ovenstående har opklaret eventuelle uklarheder, skriver Europark/Apcoa, men hvad tænker du?