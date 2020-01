Jeg er ligeglad med at du er hot: Jeg er gift

- Jeg har ikke noget ønske om at møde andre kvinder.

- Jeg har ikke lyst, da jeg er jeg er godt gift.

- Men alligevel bliver min indbakke i mit mailprogram fyldt hver dag med tilbud fra kvinder, der ser både søde og bløde ud

- Men jeg er ligeglad med hvor 'hotte' de er.

Masser af damer - men ingen svar

Sådan indleder EC - det ikke vil stå frem med mere end forbogstaver, da hans kone IKKE skal vide, hvad han er blevet rodet ind i - et brev til nationen! - et brev om hjælp. For som du kan se af de screenshots EC har sendt med som dokumentation, så er der vitterligt mange kvinder, der tilbyder sig. Og det vil EC gerne have stoppet.

Sådan så ECs indbakke ud tirsdag.

Derfor håber EC, at der sidder nogle derude, der har været i samme situation, der kan give ham et godt råd. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Det startede i december sidste år.

- Og jeg har skrevet til dem 2 gange.

- Men de svarer ikke, men bliver ved med at sender mails med damer, skriver EC.

Sådan så ECs indbakke ud i mandags.

nationen! har i flere omgange skrevet til den side, der står som afsender - de hedder dateligenu,dk - for at spørge om hvad man kan gøre, for at slippe - men de er ikke vendt retur.

Hvad tænker du?