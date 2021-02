Jeg vil stemme på Mette F. næste gang

- Får vi også en artikel om alle dem, der har stemt borgerligt og nu vil stemme på Mette pga. den dygtige håndtering af krisen?

- Jeg synes pressen er noget enøjet.

Har stemt rødt hele mit liv. Men...

Sådan skriver Grethe B. i en af de hundredevis af kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profi om skuespiller Claes Bang, der - hvis der var valg i dag - vil flytte sin stemme fra rød blok, fordi de ikke vil lukke Danmark mere op:

- Jeg har stemt rødt hele mit liv. Men hvis der var valg i dag, ville jeg stemme på dem, der vil lukke op, siger skuespilleren i et interview med Politiken, men Grethe er ikke den eneste, der synes, at hans udsagn skal have et modspil:

Og og nåh og uha da

- Og.

- Jeg har ikke stemt på Mette F., men det kommer jeg så sandelig til næste gang, skriver Lisbeth D i en anden af de 646 facebookkommentarer, og Åge Gs reaktion er ret neslydende:

- Nåh.

- Jeg kender nogle, der altid har stemt på de blå brøleaber, som nu vil stemme på Mette, skriver Åge.

Retten til at stå udenfor og skrige

Ivan P indleder ikke sin kommentar med 'og' eller 'nåh'. nej, han bruger 'uha da':

- Uha da!

- Er der en socialdemokratisk stemme, der flytter sig til blå blok??

- Tænker, ifølge meningsmålingerne, ellers det forholder sig modsat i den virkelige verden udenfor Ekstra Bladets blå valgavis.

De Konservative overhaler Venstre i ny meningsmåling

Ansvarlig åbning fortjener ros

- Blå politikere forholder sig retten til at stå udenfor alle ansvarlige og forpligtigende aftaler, så de kan fortsætte med skrige 'åben samfundet, koste hvad det vil'.

- 'Tre roser' til Mette Frederiksen for at stå fast på en ansvarlig åbning af samfundet, skriver Ivan, men hvor ligger du?

Joachim B: Derfor er blå blok i ruiner