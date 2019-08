Jens har 200.000 i kontanter: Banken synes de stinker

- Jeg elsker kontanter. Det stammer nok helt tilbage fra jeg spillede Matador. Jeg har også købt en del guld.

- Og jeg har de seneste år hævet mange kontante penge fra min bank.

Jeg har dokumentation på det hele

- Jeg har spillet en del odds, og jeg har selvfølgelig gemt kvitteringer og dokumentation på det hele.

- Det er naturligvis mine egne spil og ikke overdragede kuponer fra anden part.

Men er kontanter blevet ulovlige?

Sådan indleder Jens N et brev til nationen! om at have en formue i form af mange kontanter, og så få at vide, at de kontanter IKKE kan tælle med som formue, når hans bank skal have sikkerhed for et boliglån. Jens N efterlyser derfor en bank, der godt kan se, at hans kontanter er en formue - hans brev brev fortsætter nemlig således:

- Nu ville jeg så gerne låne 700.000kr til fast ejendom.

- Og jeg har selv 280.000kr. De 80 er indbetalt til sælger. De 200 er min kontant opsparing.

Os der elsker rigtige penge

- Og jeg synes selv min dokumentation for de 200.000 kr er rigelig, men men det er den så ikke, og nu sidder jeg og tænker på om kontanter pludselig er blevet ulovlige?

- Hvad med os der elsker rigtige penge? Og gerne vil ha formuen kontant og i guld mv.

- Jeg synes det noget svineri, at vi som borgere skal mistænkes for fusk - alle hvidvaskningsskandalerne er jo sket digitalt, skriver Jens, men hvad tænker du?

Jens ønsker af 200.000 gode grunde at være anonym, så kender du en bank, der vil acceptere Jens formue på 200.000 kr i kontanter som 'formue' i forbindelse med et boliglån, må du meget gerne skrive på denne mail.