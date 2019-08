Jette klager over bog-tilbud i Bilka: Har læst den

Jette og hendes datter er glade for den danske krimiforfatter Kathrine Engberg og da de så at Bilka havde to af de spændende bøger på tilbud på 99 kr, kastede de sig ind i bilen. Desværre var lovede Bilka-kataloget lidt for meget.

- Min Bilka-Næstved-oplevelse starter med, at jeg kigger i Bilkas tilbudsavis og ser tilbuddet med de 3 bøger af Katrine Engberg.

- Men da jeg kommer ud i Bilka Næstved for at købe de to bøger til 99 kr. kan jeg ikke finde dem og jeg henvender mig derfor til en medarbejder, der går hen og kigger.

- Hun kan heller ikke finde dem.

Til allersidst taler vi med en leder

- Til sidst er der 3 medarbejdere, der kigger i papkasser og rundt om i butikken for at finde dem – og jeg vil lige sige, at der også er andre kunder, der spørger efter bøgerne.

- Til allersidst går en af medarbejderne hen og slår bøgerne op i Bilkas system, men kan slet ikke finde dem i nogle bilkaer rundt om i landet.

- Til aller-allersidst bliver jeg bedt om at snakke med en af lederne ude i driften, der går ind og kigger i hele Salling Groups system, hvor man kan se lager for både netto og føtex, samt bilka selvfølgelig. Men bøgerne – undtagen Krokodillevogterne - eksisterer slet ikke i systemet.

- Og den har vi læst.

Hvordan kan man reklamere for noget der ikke findes?

Sådan indleder Jette B et brev til nationen! om at falde for et godt tilbud, starte bilen og opsøge forretningen, der reklamerer med det gode tilbud – og så blive skuffet og ende med at have spildt en masse tid. Jette og hendes datter kom nemlig hjem uden bøger – og det er de ret så irriterede over. Og i det svar Bilkas marketingschef Tore Nederland kommer med nedenfor, kan du læse, at man er kede af sagen. Jettes brev fortsætter nemlig således:

- Hvordan kan man reklamere med et tilbud, på bøger der slet ikke findes i hele sallinggroup’s system?

- Jeg får af vide at de trykker tilbudsavisen og bestemmer hvad der skal i, 5 måneder før end at de egentlige tilbud bliver vist i bilkas butikker. Hvordan kan man så sætte bøgerne i tilbudsavisen når man allerede 5 måneder før burde kunne se at bøgerne ikke findes i systemet?

Vil hellere sælge varer end skuffe kunder

- Ydermere står der i bunden af siden at markedspriserne er indhentet den 27.06.2019. Hvordan kan det lade sige gøre når avisen allerede er færdiglavet 5 måneder forinden?

- Jeg syntes virkelig at Bilka skal svare på disse spørgsmål, da det i bund og grund er falsk reklame, da man reklamerer med noget, der slet ikke er mulighed for at købe.

- Det er jo bedrageri, slutter Jette, men det er Bilka ikke helt enige i:

- Vi prøver altid at undgå situationer, hvor kunder går forgæves, for vi vil meget hellere sælge varer og have tilfredse kunder.

Det var på grund af manglende levering

- Bøgerne var desværre ikke nået frem i tide på grund af en manglende levering, men nu er jeg glad for, at de er på vej ud i butikkerne, og den skarpe pris fastholder vi selvfølgelig.

- Vi trykker dog ikke vores tilbudsavis fem måneder før, hvilket må være en misforståelse – den bliver trykt så tæt på udgivelse som muligt.

- Og netop derfor kan vi have en opdateret markedspris, hvor vi angiver den korrekte dato, så vi kan sætte en meget lavere pris, skriver marketingschef i Bilka, Tore Nederland, men hvad tænker du?