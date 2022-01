Jettes visum-kamp: Svigerdatter er fra Afrika

- Min søn Torben er førtidspensionist med en indtægt på 300,00 tusind om året.

- Han har en almindelig sund økonomi. Eget hus med en friværdi på 1,3 mil. og en ny bi, l hvor der skyldes 85 tusind.

- For to et halvt år siden var han og en kammerat på ferie i Afrika, og de skulle bl.a. til Zanzibar.

- På færgen mødte de to veninder, hvoraf den ene var Pricilla.

- De begyndte så at skrive sammen, da Torben var taget hjem igen.

Jette har ikke helbred til en rejse.

Det er turistvisum - hun skal nok rejse hjem igen

Sådan skriver Jette, mor til Torben, svigermor til Priscilla og bedstemor til Naja til nationen!, fordi Priscilla har fået afslag på visum til at rejse til Danmark i 90 dage. Priscilla er dermed en af de tusindvis, der sidste år fik afslag. Og Jette synes det er helt forkert, at de danske myndigheder åbenbart ikke stoler på, at svigerdatteren har penge til at betale for sit ophold i Danmark.

Torben ved ikke, hvor mange penge, der skal til for at hans kone kan få visum. Og ambassaden kan ikke hjælpe ham.

Det er et turistvisum vi beder om - ikke en opholdstilladelse, som Jette siger. Hendes brev - som hun håber kan være med til at sætte fokus på de skrappe danske visumregler - fortsætter nemlig således:

Hendes familie gav deres tilladelse

- Torben har rejst derned mange mange gange for at besøge hende. Og for at besøge hendes familie og få tilladelse til at forlove sig.

- Det var så i orden og han blev godkendt og taget rigtig godt imod.

- De er så nu blevet gift og har fået lille Naja, som nu er halvandet måned.

Så nu venter vi på at Danmark skal give tilladelse

- Jeg har kun set mit barnebarn og svigerdatter på facetime og ville så gerne have besøg af dem her.

- Vi har forsøgt at planlægge en tur til Tanzania, men mit helbred tillader det ikke.

- Så hvis ikke det lykkedes at få dem herop på besøg, ja, så får jeg jo ikke lært mit barnebarn at kende og prøvet at holde hende osv.

- Og der er ingen fare for at hun ikke tager hjem igen..

- Torben følger hende hjem igen og bliver der så et par mdr., skriver Jette.

Torben ikke den eneste

I sidste uge fortalte Troels om samme problem - hans kæreste er også fra Afrika og har også fået afslag.

Beder bare om 90 dage