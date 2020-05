Jimmy mangler tyskere for 50.000 kr

Jimmy og familien har et sommerhus, som de lejer ud - især til tyskere. Han synes at hans gæster - og andre tyskere, der har booket sommerhuse - skal have lov til at komme over grænsen.

- Sommerhusene bliver - i de populære uger i skolernes ferier - lejet ud 1-2 år frem i tiden.

- Og lige nu er der derfor indgået lejekontrakter med udenlandske familier for alle populære uger i 2020.

- De kan alene opsiges af lejeren.

Danskerne kan ikke holde ferie i dem

- Og det gør de først få dage før planlagt ankomst, da de godt ved, at en annullering betyder, at de slet ikke kommer til at leje sommerhus i Danmark i samme uge.

- Kort sagt er situationen nu den, at husene er reserveret af udlændinge, som aldrig kommer.

- Dermed kan danskere ikke holde ferie i dem, og ejerne mister lejeindtægten. For min familie drejer det sig om ca. 50.000 kroner.

Sådan skriver Jimmy D, der gerne vil have fokus på det tab, han kan se frem til, hvis ikke de tyskere, der har booket hans og konens sommerhus, kan få lov til at komme ind i Danmark.

Det er ikke en overskudsforretning

Jimmy arbejder i en kirke og har to børn på 8 og 11 år og en kone, der er pædagog på Amager. De bruger selv huset uden for sæsonen, men lejer ud for at få hjælp til at betale ejendomsskat, vedligehold, osv. på huset. Og han har synes det kan være fornuftigt at åbne grænsen for folk, der har booket. hans brev fortsætter nemlig således:

- Sommerhusudlejningen er ikke en overskudsforretning for os, men gør det muligt selv at kunne holde ferier ved vesterhavet.

- Grænsen behøver ikke blive helt åbnet.

- Enten meld ud den er lukket ind 1. oktober, så tyskerne annullerer nu, så danskerne kan booke.

- Eller gør et lejebevis på et sommerhus til et 'anerkendelsesværdigt formål'.

Vi får ikke en krone

- Vi får ikke en krone, hvis lejerne annullerer for sent til, at huset kan lejes ud til andre.

- Derfor overvejer vi seriøst lige nu om vi skal droppe vores egen sommerferie, skriver Jimmy, og tidligere onsdag sagde grænseminister Nick Hækkerup faktisk, at han var åben for at se på, om et ferieophold i Danmark, kan gå ind under begrebet 'anerkendelsesværdigt formål'.

- I stedet for at sige, at enten skal alt være lukket, eller også skal alt være åbent, så synes jeg, at vi må vurdere, hvad der er anerkendelsesværdige formål.

- Det er noget af det, vi kunne kigge på, lød det fra Nick Hækkerup, men hvad tænker du?