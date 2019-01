Joachim B. Olsen: Hvorfor er der ikke flere indvandrere med danske navne?

Folketingspolitikeren, Joachim B. Olsen, undrer sig over, at der ikke er flere ikke-vestlige 3 generations indvandrere, som hedder Ida, Emma, Oliver og Victor

Hvornår er et navn dansk, og skal indvandrere, der kommer til Danmark, give deres børn et dansk navn?

Den debat har Liberal Alliances folketingspolitiker Joachim B. Olsen sat i gang på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Hvorfor er der ikke flere ikke-vestlige 3 generations indvandere, som hedder Ida, Emma, Oliver og Victor? Man må kalde sine børn, hvad man vil. Men jeg synes, det er tankevækkende, at ikke flere har traditionelle danske navne, når man på tredje generation bor i Danmark. #dkpol — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 31. januar 2019

Spørgsmålet har skabt stor debat på det sociale medie, hvor flere konstaterer, at Joachims eget navn er af hebraisk afstemning.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Dit navn er af hebraisk oprindelse, mit er latinsk. Samme med resten af tråden (Lars, Per, Mads, Benny, Mikkel, Jørgen). Kun Allan kommer tæt på med keltisk oprindelse. Medmindre man hedder Thor eller Gunhild skal man nok tage den med ro omkring navne. — Peter Toft Jølving (@peter_joelving) 31. januar 2019

Og dit eget navn betyder “Jehova vil dømme” og er et jødisk navn fra MellemØsten. Hvorfor kaldte dine forældre dig ikke et mere nordisk navn? — Dorte Olsen (@TheDorteOlsen) 31. januar 2019

I langt de fleste af kommentarerne til politikerens tweet lader det til, at man ikke deler samme forundring som den tidligere kuglestøder.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Kan du komme lidt mere ind på, hvilke tanker det vækker hos dig, når du nu siger det er tankevækkende? — Jørn Martin Hajek (@jmhajek) 31. januar 2019

Er ikke noget jeg tænker over og synes faktisk det er charmerende med de forskellige navne. De skal da ikke alle hedde Karen, Maren og Mette. — KatheBerry1952 (@Berry1952K) 31. januar 2019

Joachim B. Olsen fortæller til Ekstra Bladet, at han hører om mange af ikke vestlig oprindelse, der kan føle sig splittet af deres forældres kultur og den danske kultur, og den splittelse forstår han udmærket godt.

Han understreger, at han ikke har noget ønske om at lovgive om, at folk ikke må give deres børn muslimske eller arabiske navne, men kalder det tankevækkende, at der ikke er flere 3. generations ikke-vestlige indvandrere med danske navne:

- Det undrer mig, at når man i flere generationer har boet i Danmark, at man fortsat vælger at give sine børn navne, som ikke er en inkorporeret del af dansk kultur, siger han til Ekstra Bladet.

Intet belæg for påstanden

Flere beskylder Joachim B. Olsen for ikke at have belæg for sin påstand, og han erkender da også, at han ikke ligger inde med dokumentation, der kan understøtte hans påstand.

- Jeg sidder ikke med en eller anden liste, men jeg er ret sikker på, at jeg har ret, siger Joachim B. Olsen.

På spørgsmålet om, hvorvidt han er overrasket over den debat, hans tweet har skabt, lyder svaret:

- Debatten kommer lynhurtig til at handle om noget andet. Det er ligesom om, at der er nogen, der helt bevidst vil misforstå, hvad jeg siger og tager det som et angreb på folk, der giver deres børn et ikke-dansk navn.

- Man sender et signal med det navn, man giver sine børn, uddyber Joachim B. Olsen over for Ekstra Bladet.

- Hvorfor kommer det spørgsmål nu?

- Det er bare sådan en tanke, jeg har gået og haft. Hvorfor er det egentlig sådan. Det er bare det spørgsmål, jeg stiller.

- Jeg tror, mange vil tænke, at det er tegn på integration, at man tager den kultur, man bor i, til sig, hvis man kalder sit barn for Jens frem for Ali, siger han.

Ikke mange deler hans undren

Ud fra de kommentarer, der er tikket ind på politikerens opslag, lader det ikke til, at der er ret mange, der deler hans undren, men det får nu ikke Joachim B. Olsen til at fortryde sit opslag:

- Jeg fortryder det overhovedet ikke. Jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille, og jeg har ikke rigtig fået nogle gode svar på det.

- Det bedste svar, jeg har fået, er, at der var en, der mente, vi måtte vente i flere generationer.

- Men er der et svar på dit spørgsmål?

- Det kan da godt være, at det bare tager længere tid, end jeg går og tror, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Men hvad synes du?