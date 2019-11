Job-center tilbyder fire-dages arbejdsuge - for de ansatte

Flere og flere arbejdspladser tilbyder de ansatte, at holde fri en dag om ugen - mod at arbejde længere de fire andre dage. Men skal arbejdsløse også ku' vælge at være arbejdsløse i fire dage?

- Tænker lidt på, at man da skal leve hver dag....også de dage man er på job.

- Tror en kortere dag er bedre for familien, frem for en koncentreret job 'uge, og derefter koncentreret fri 'uge'.

- Bare en tanke.

Kan gøre rent og købe ind fredag formiddag

Sådan skriver Ellen N. i en af de kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om jobcenteret i Esbjerg, der har tilbudt de 500 medarbejdere, at holde lang weekend hver uge. En af de ansatte, der har sagt ja, arbejder som jobmentor ved JobAktiv, der er en af de store afdelinger i kommunens jobindsats. Og hun glæder sig:

- Det bliver fantastisk at kunne starte weekenden med at have styr på det hele.

- Jeg kan gøre rent og købe ind fredag formiddag, mens vores to børn er i skole og være klar til weekenden, når de kommer hjem, siger hun til avisen, men Ellen er ikke den eneste, der synes at kortere arbejdstid hver dag, er at foretrække frem for en ugentlig fridag:

- Kunne man lade være op til den enkelte?

- Ikke alle familier fungerer ens, skriver Jesper M således, og Søren E fortsætter:

- Hvorfor ikke få arbejdsmarkedet til at indføre normal arbejdstid på 6 1/2 time i 5 dage om ugen med pause.

- Og arbejdstid formiddag og eftermiddag og aften og nat efter behov.

Arbejdsløs: Jeg vil også have fire-dages uge

- Så kan familier skiftes til hjemlig arbejde, skriver Søren, mens Kaj H - der har ringet ind til nationen! efter at have læst historien på jv.dk - synes at kunderne, altså de arbejdsløse, også bør have ret til at holde fri for aktivering osv en dag om ugen:

- Det er ret stressende, at være arbejdsløs, og jeg ville klart vælge at holde fri en dag om ugen, siger han, men hvad siger du?