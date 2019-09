Job-opslag hos DR forarger: Ingen løn

- Hvorfor er det folk skal arbejde gratis?

Sådan skriver Lise R in en kommentar om det jobopslag Deadline DR i går lagde Facebook.

Da jeg var i praktik fik jeg løn

For stillingen - eller stillingerne - som kan søges af folk, der går på universitetet og kan få merit eller som er ved tage en videregående uddannelser, der har virksomhedspraktik som en del af studieforløbet, er nemlig ulønnede.



Og det er Lise ikke den eneste, der synes er mystisk:

- Da jeg var i praktik (teknisk assistent), fik jeg da løn, skriver Vibeke H således i sin kommentar, og Hanne C forstår heller ikke en lyd:

- Det er rent ud sagt ikke ok, at folk tvinges til at arbejde gratis.

Måske et emne for Deadline?

- Det skal dog siges, at jeg opfatter det en del værre, når det er ledige, man tvinger til ufaglært arbejde gratis.

- Måske var det et emne for Deadline, skriver hun, mens Deadline-medarbejderen Heidi ikke overraskende forsvarer opslaget:

- Vi optager kun praktikanter, der har praktik som en del af deres uddannelse og får merit for at være hos os.

- Min oplevelse er, at opholdet er givende for begge parter og ikke sjældent får betydning for praktikanternes videre karriere, skriver Deadline, men hvad tænker du?