Job som danskerne ikke gider: Diego får 115 kr. i timen

Alder: Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.



Penge: Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.).

Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.



Forsikring: Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark. Forsikringen skal dække i det omfang, du ikke er dækket af den danske offentlige sygesikring.



Rettigheder og pligter: Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være at holde ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 9 måneder, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 9 måneder, som du må arbejde under dit working holiday-ophold.



Du må også gerne følge kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.



Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Kilde: NyiDanmark.dk