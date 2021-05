Jobcenter jubler: Folk finder selv arbejde

- Minkbranchen fylder meget i Vestjylland, men det er samtidig Industridanmark.

- Håndværksindustrien har efterspurgt arbejdskraft i lang tid, og vi ved, at folkene fra minkbranchen er vant til at stå tidligt op.

- De er blevet støvsuget ind i de andre brancher.

Over al forventning og meget positiv

Sådan siger Kim Ulv Helleland, der er fagchef for Beskæftigelse og Borgerservice i Ringkøbing-Skjern til Jyllands-Posten om opgaven med at få de minkarbejdere, der mistede deres arbejde i november, i arbejde igen.

En opgave, der blev støttet med 100 millioner pulje-kroner fra Christiansborg, men som nu nærmest har løst sig selv.

32 ud af 36 fandt job

Jobcenterchefen fra Holstebro - hvor der var 111 minkfarme - fortæller til avisen, at situatione en meget postiv det er gået over al forventning - og at jobcenteret slet ikke har kunne mærke nedlukningen af minkerhvervet.

Og i Støvring, hvor Fodercentralen Limfjorden, der solgte foder til minkfarmerne, holder til, kunne man allerede i januar fortælle, at 32 ud af 36 ansatte var kommet videre i nyt job, men hvad tænker du?