Jødehadet: Er det Israels egen skyld?

Statsminister Mette Frederiksen vil gerne beskytte danske jøder, der er udsat for antisemitiske angreb - og hun bebrejder bl.a. visse indvandrermiljøer.

- Antisemitismen er den ulykkelige konsekvens af at den Israelske højrefløj alt for længe har fået frie tøjler til at udøve apartheid overfor palæstinenserne.

- Og desværre har det, at selvsamme højrefløj i Israel og andre zionister har sat lighedstegn mellem antisemitisme og kritik af Israel givet bagslag, så mange nu sætter lighedstegn mellem jøder og Israels statsracisme.

Se også: Stor avis tester hadet mod jøder: Resultatet er skræmmende



Vi har hurtigt fokus på det yderste højre

Sådan skriver Martin P. i en af de mest populære (176 likes) af de pt. 499 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om statsministerens deltagelse i markeringen af 75-året for befrielsen af Auschwitz. Og den bredside hun har sendt afsted mod folk fra venstrefløjen og visse indvandrermiljøer i et interview i dagens udgave af avisen:



Folk der lige er kommet hertil

- Jeg tror, der er en tendens til, når det handler om antisemitisme, at vi hurtigt har fokus på den yderste højrefløj på grund af koblingen til holocaust, nazismen og det, vi for eksempel så sidste år i Danmark.

- Men der er en grim antisemitisme i Danmark i dag, der ikke var der tidligere. På grund af indvandringen.

- Jeg kan møde folk med jødisk baggrund, der har boet i Danmark i mange generationer og aldrig nogensinde gjort noget som helst dårligt i forhold til Danmark. De skal nu behandles dårligt af nogle, der lige er kommet hertil, siger statsministeren bl.a., men læser man videre på de reaktioner, der er kommet på Politikens Facebook. så er Israel selv skyld i at danskere kritiserer landet:

Man er ikke antisemit når man kritiserer Israel

- Fordi man ikke synes Israel lige er i hopla med menneskerettigheder og måden de behandler deres naboer på, så er man vel ikke antisemit, skriver Mikkel K, der har høstet 180 likes, og Dorte S er heller ikke vild med Frederiksens formuleringer:

- Jeg syntes det er et fuldstændig skævt billede vores statsminister fremkommer med.

- Den største antisemitisme kommer fra nationalistiske og nynazistiske grupperinger, skriver Dorte, men hvad siger du?