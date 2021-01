Jørgen efter Bilkatur: 'To meter for fanden'

Hvis medarbejderen i spuermarkedet påtaler, at kunderne f.ex. går for tæt eller ikke bruger handsker i frugt-afdelingen, risikerer de at få skæld ud, lyder det fra HK.

- Vi oplever desværre, at nogle kunder ikke kan finde ud af at overholde afstandskravene på to meter.

Sådan siger Irene Kondrup Kristensen, der er tillidsrepræsentant i Bilka i Tilst, i dag til DR Nyheder om den måde, kunderne opfører sig på når de handler dagligvarer.

Irene fortæller også, at kunderne er gode til at spritte af, mindre gode til at bruge handsker til at tage ikke-emballerede fødevarer ned i vognen .

Sådan vil Bilka gerne have, at kunderne opfører sig. Screenshot fra Bilka.dk

Og i nationen!-telefonen supplerer Jørgen S med sin oplevelse fra i går:

Meget provokerende at folk slentrer

- Jeg køber ind alene, der skal man jo. Og jeg er i butikken så kort tid som muligt, og forsøger at holde den afstand, man skal.

- Og så er det meget provokerende, at se grupper slentre rundt og kigge på tøj og den slags.

- Jeg tænker, for fanden, hvor svært kan det være at gå to meter fra hinanden, fortæller Jørgen, der selv er ramt af nedlukningen, da han driver en ergoterapeut-klinik.

Indkøbsvogn-reglen: Smart løsning

Ingen vogn, ingen adgang

Jørgen fortæller også, at han var meget tæt på at bede de 'grupper af kunder', han så, om at overholde reglerne, men han gjorde det ikke. Og det var måske meget godt at at han holdt sin mund, for DR har også talt med Per Tønnesen, formand for HK Handel, der repræsenterer de ansatte i landets butikker, der fortæller, at nogle kunder ikke bryder sig om at blive mindet om reglerne - og at de medarbejdere, der gør det, bliver overfuset.

For tre uger siden diskuterede nationen! et forslag fra Julia K, der i al sin grinende enkelthed kan koges ned til 'Uden vogn, ingen adgang':

- I Tyskland har nogle dagligvarebutikker en regel om, at man SKAL tage en indkøbsvogn.

- Antallet af tilgængelige indkøbsvogne, svarer til det tilladte antal personer i butikken.

Lettere at holde afstand med vogn

- Uden vogn, ingen adgang.

- Vognene er også gode til at sikre bedre afstand mellem folk, skrev Julia, og flere end 20.000 læsere deltog i debatten, som altså nu er blusset op igen.