Jørgen gjorde klamt fund på legeplads

Hveranden ryger kan finde på at smide et skod på gaden. Men skal der sættes flere askebægre op?

- Det drejer sig om, at det skal koste 1000 kroner at smide et skod i naturen og i byen.

- Prøv at se hvad jeg fandt i dag på en legeplads lige foran af hvor jeg bor.

- Klamt.

Skoddetektiver

Sådan skriver Jørgen N i dag til nationen! om det i hans øjne store problem med henkastning af affald i naturen,

Jørgen forstår ikke at, man kan finde på at smide et ildelugtende cigaretskod fra sig - og han synes,det er en skærpende omstændighed, at det foregår på en legeplads.

- Vi skal have nogle skoddetektiver, der kan stoppe skod svineriet.

- Man kan kalde det skodbetjente, lyder det fra Jørgen, men hvad tænker du?

3000 kr i bøde for at tømme sit askebæger

Ifølge tal fra Hold Danmark Rent smider danskerne ni millioner skod hver eneste dag på gaden eller i naturen. Og 32 år i træk er cigaretskod placeret på førstepladsen over affald, som miljøorganisationen International Coastal Cleanups samler op på et år.

Ifølge Miljøstyrelsen er der givet bøder for skod og cigaret-pakke-affald, men det er nogle år siden:

23/12-08: Tømt et cirka halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden 3000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)