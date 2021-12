Jørgen snydt for sex: Kvinde indrømmer

- Jeg har selv arbejdet bag skærmen og lokket penge ud af intetanende mænd.

- Vi var mange, der skrev fra den samme profil og det handlede kun om at få mænd til at fortsætte deres samtale med os.

- De skulle betale for at få lov at chatte med os igennem 'dating siden.

En halv euro pr. besked

Sådan skriver Heidi M i en af 359 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om Jørgen, der har brugt i omegnen af 50.000 de seneste år på at chatte med unge smukke kvinder. Uden at få lov til at møde én eneste af dem.

Stoppede pga af dårlig samvittighed

nationen! har kontaktet Heidi og spurgt, hvad man egentlig tjener på den slags - og hvor de profilbilleder, der bliver brugt til at lokke ensomme mænd som Jørgen til at betale for en samtale. Og det vil Heidi meget gerne svare på:

-Jeg arbejde med det i nogle måneder og vi fik lønnen ind på en tysk konto.

- Vi fik hvad jeg mener var omkring 0.5 euro pr besked vi sendte.

- Jeg stoppede fordi jeg til sidst ikke længere havde samvittighed til det.

Siden blev siden lukket ned

- Den side jeg arbejde for blev lukket ned efter noget tid.

- Og billederne var nogen der allerede lå på hver profil. Hvor de kommer fra ved jeg dog ikke.

- Vi var bare ansat til at holde en samtale kørende og sørge for at manden bag skærmen blev ved med at købe 'beskeder', så han kunne skrive til profilen, skriver Heidi.

Jørgen er efter artiklen på nationen! gået til Forbrugerombudsmandeno g bedt om hjælpe til at få de 50.000 kr retur, men hvad tænker du?