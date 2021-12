Jørgens damejagt gik helt galt

- Dating er ren fup og svindel.

- Jeg ved det, for jeg har i løbet af de sidste par år skrevet med hundredevis af falske kvindelige datingprofiler, der blot er ude på at trække coins ud af deres kunder.

- Uden man opnår fysisk kontakt.

- Det er hele tiden udenomsforklaringer på, hvorfor man skal vente med at mødes.

Fusk og humbug - det gør ondt

Sådan indleder Jørgen N et brev til nationen! - et brev om at have brugt en mindre formue på drømmen om kvindeligt selskab, og sidde tilbage med en lang næse og en bankonto i minus. Jørgen har regnet sammen at han brugt mindst tre månedslønninger (Jørgen er førtidspensionist og har cirka 19.00 udbetalt). Og nu vil han gerne have fokus på, at det er fusk og humbug - og at det altså gør ondt at skrive beskeder til nogen, der kun er ude på at tage ham ved næsen. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har skrevet med mindst 50 kvinder uden at møde en eneste.

- Selv om kvinderne alle i hob udtrykte mange dybe følelser for mig.

- 'Tør du skrive først? Selvfølgelig gør du det!'.

- Sådan indleder de fleste af kvinderne deres første henvendelse til mig.

- Som regel er der lagt op til, at der skal etableres et hurtigt møde, men når jeg så selv bringer mit ønske om at mødes på banen, ja så får man at vide - i alle tilfælde - at vi lige har mødt hinanden på datingprofilen og her er det trygt og godt at fortsætte et stykke tid frem, hvilket vil koste en halv bondegård hvis alle skulle tilgodeses.

- Nogen skal blotlægge denne blodige forretning, som jo træder på min og andre mænds forfængelighed og følelser, skriver Jørgen, der godt kunne tænke sig at der fra myndighedernes side, blev skredet ind.