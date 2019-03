Jørgens drøm: 120 kr for en pakke smøger

Jørgen N har brugt penge på en T-shirt som han nu vil vise frem over alt. Han kan ikke forstå, at politikerne ikke gør mere for at forhindre unge i at begynde på at ryge

- 13620 styk menneskelr dør årligt af tobaksrelaterede sygdomme.

- Det er forfærdeligt, det ødelægger familier og det skal vi have gjort op med - men politikerne er åbenbart ligeglade.

120 kroner og mere afvænning

Sådan indleder Jørgen N et brev til nationen! om den kampagne mod cigaretter, han gerne vil stå i spidsen for Jørgen har netop brugt 250 på en anti-ryge T-shirt, og han viser den frem overalt hvor kan kommer frem. Hans drøm er bl.a at prisen på smøger skal stige:

- Prisen på en pakke cigaretter skal sættes op til 120 kroner.

- Flere tobaksafvænningsprojekter skal iværksættes.

- Unge mennesker skal ikke have adgang til smøger i skoletiden.

- Det skal gøres så dyrt at sælge tobak til unge under 18 år, at det ikke sker oftere - og hvis det gør, skal forretningen miste retten til at sælge cigaretter, skriver Jørgen, men hvad tænker du?