Jørn beder om tolk: Lægen er udlænding

- Der er regler for tolke, når man (som patient red) ikke taler forståeligt dansk.

- Men der er ikke regler for at få en tolk, når man taler dansk og er dansker, men ikke forstår spor af, hvad en udenlandsk læge forklarer på et sygehus.

- Har prøvet det flere gange.

Man skal ku' tale udenlandsk på hospitalet

Sådan skriver Jørn L. i et opslag på Socialdemokratiets Facebook-profil efter at flere af Folketingets partier nu lufter planer om at det gebyr patienter, der ikke taler dansk, skal betale for tolkebistand på hospitalerne, også skal indføres på f. ex jobcentrene.

Men Jørn peger på, at politikerne helt har glemt de problemer dansktalende borgere har med at forstå, hvad offentligt ansatte udlændinge siger. Der er ifølge DR.dk cirka 2200 læger i Danmark, der har taget deres eksamen i udlandet:

- Når jeg beder om at få en tolk, får jeg besked på, at det afgør lægen om der er behov for.

Det kan da ikke være rigtigt

- Det kan ikke være rigtigt og det må da være det offentlige, der skal betale - det er dem, der har ansat dem.

- Hvis man kommer på sygehus i dag skal man kunne tale og forstå flere sprog, skriver Jørn, der ikke er den eneste, der har oplevet at stå med en læge, der ikke talte tydeligt dansk:

- Jeg sidder stille og tænker om staten så også den anden vej betaler tolkebistand, når jeg kommer til et hospital og skal snakke med en læge, der absolut ikke er til at forstå, fordi han/hun ikke har tilegnet sig vores sprog , men alligevel er ansat i en stilling hvor kommunikation er voldsom vigtig, skriver Lotte R i en populær kommentar (149 likes) på TV2 News' Facebook-profil, mens Lone J opfordrer folk til at gøre sig mere umage:

- Jeg har ikke problemer med at forstå folk, der taler gebrokkent dansk eller engelsk for den sags skyld.

Jeg har sprogøre

- Men det skyldes nok, at jeg har sprogøre og taler flere sprog.

- Det gør alle ikke, det forventer jeg på ingen måde, men hvis vi gør os ligeså megen umage for at forstå, hvad der bliver sagt, som dem der gør sig umage med at lære vort sprog, så bliver alting lettere.

- Ikke for at fornærme mellemgenerationen eller den ældre generation, så kan vi vel glæde os over, at børn og unge med dansk som modersmål via deres skolegang, uddannelse og sociale tilværelse i al almindelighed er to - eller treprogede.

Danskere taler også gebrokkent

- Engelsk får de jo nærmest ind med 'modermælken' - de får næppe problemer med at forstå gebrokkent dansk.

- Jeg ville sådan ønske, at vi ville modtage personer, der taler gebrokkent dansk, på samme måde som mange danskeres gebrokne engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk, græsk, tyrkisk, thai, kinesisk osv bliver modtaget i de mange lande danskere rejser til på ferie eller bosætter sig i kortere eller længere til, skriver Lone.

På DR.dks Facebooks side har emnet - som du kan se overnfor - også skabt debat, og her har Ahmed A fået mange positive tilkendegivelser for denne kommentar:

- Mange af Dansk Folkeparti's vælgere kan ikke ordentlig dansk.

- Skal vi ikke starte med dem. skriver Ahmed, men hvad tænker du?