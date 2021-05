Jørn skuffet: Væg sku' ha' været hvid

- Hej.

- Vi købte 10,8 liter Dyrup Deco vægmaling på netshoppen i Bilka. Det var d.20. april 2021,

- Malingen skal bruges til maling af vægge i vores sommerhus beliggende i Nykøbing Sjælland. Og vi har ryddet stuen for møbler, så man kan komme i gang med male.

- Det var tanken, at jeg selv skulle hente malingen i Føtex i Albertslund to dage efter.

Men der gik hul på spanden

Sådan lød det i begyndelsen af ugen fra Jørn M, der ville bruge foråret til at få malet hvidt i stuen i sommerhuset – men som var usikker på, om det ville blive sommer eller efterår, før han kan kunne komme i gang.

Tegning: Patrick Byron

For købet som ellers ser ret simpelt ud på papiret, skulle vise sig være svært at gennemfør for Bilka. Og da Jørn ikke var lykkedes med at komme igennem til Bilka, så prøvede han nationen!

Hans brev – som Bilka kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

De ringede og fortalte om uheldet

- Men under transporten fra Bilka til Føtex i Albertslund blev spanden slået i stykker.

- Jeg blev telefonisk underrettet om uheldet og modtog så en genbestilling af malingen den 22. april 2021.

- Men malingen er ikke modtaget endnu og væggen ikke malet.

- Og nu er vi faktisk i tvivl om vi skal rykke møblerne tilbage.

- Det havde nok været nemmere at købe malingen et andet sted.

Forgæves at få fat på kundeservice

- Vi har gentagne gange forsøgt at få fat i Kundeservice, og ledelsen, men forgæves, skrev Jørn M og nationen! bad i tirsdags Bilka svare på, hvorfor det her køb skal vare så lang tid – og om de synes Jørn skal stille møblerne på plads eller om han kan regne med, at få malingen snart.

Undskylder: Bilka leverede på adressen i dag

Bilka svarede nationen! onsdag middag, at malingen var leveret. Og det bekræfter Jørn, der også kan fortælle, at Bilka sendte en medarbejder ud til hans hjemadresse, og endda gav en ekstra spand, pensler OG to flasker vin som undskyldning.