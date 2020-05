Johnny har tre børn: Skal vælge ét fra

Fra mandag må de indsatte i danske fængsler, der har børn, få besøg. Men de må kun få besøg af to børn. Johnnys problem er, at han har tre

- Johnny har i mange uger glædet sig til at skulle se sine tre børn.

- Men nu har han så fået den nedslående nyhed, at han skal vælge en af dem fra, da der kun må komme to ad gangen.

- Børnene er 15 år, 8 år og 12 år, og de er meget tæt knyttede til far, og de har altid besøgt ham sammen.

- De vil også få svært ved at forstå, de skal skilles ad ved besøg.

Hvordan går det med kæresten, violinen og fodbold?

Sådan indleder XXXX (navnet er redaktionen bekendt), der er søster til Johnny, der sidder i fængsel i Jyderup, et brev om den måde, Kriminalforsorgen genåbner efter corona på.

Se også: To lange måneder: Ali savner sex i fængslet

Fra mandag kan to børn med en ledsager nemlig godt få lov til at komme på forældre-besøg i de danske fængsler. Men ikke tre. Det synes Johnny er forkert, og hans søster er enig, og derfor synes hun, Kriminalforsorgen skal forklare sig i fuld offentlighed. Deres brev – som forsorgen kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Kom ikke noget uf at klage

- Johnny hygger altid med god mad, når de kommer, og han glæder sig til at høre den store, hvordan det går med kæresten, den mellemste om, hvordan det går med violin-spillet, og den yngste, om han har lært nogle nye tricks i fodbold.

- De savner også deres far meget i denne tid, men hvordan vælger man et af sine børn fra i sådan en situation?

- Det kan han ikke, derfor har han forsøgt sig med en klage, som der så ikke kom noget som helst ud af – ud over at en af medarbejder i Jyderup mente, at hans datter på 15 år sagtens kan lade være at besøge ham, da hun er så gammel, at hun kan forstå det, skriver XXXX.

Og nationen! har spurgt Kriminalforsorgen, hvorfor en far til tre børn ikke må få besøg af dem alle tre på en gang. Og det vil de gerne svare på:

Åbningen sker gradvist

- Det bliver fra den 18. maj igen muligt for indsatte i kriminalforsorgens institutioner at få besøg.

- For at imødegå risikoen for smittespredning er det vigtigt at åbningen af muligheden for besøg sker gradvist og kontrolleret. I første omgang er det derfor kun indsatte med børn, der kan få besøg. Indsatte med børn kan besøg af op til 2 børn af gangen, der skal ledsages af en voksen.

Vi er klar over at nogle har flere end to børn

- Vi er klar over, at der er indsatte som har flere end 2 børn, men fordi åbningen af besøg skal ske gradvist og kontrolleret, har vi valgt, at der højest må befinde sig 3 besøgende sammen med den indsatte i besøgslokalerne.

- I den vurdering er indgået, at antallet af personer samlet i et besøgslokale kan have betydning for smitterisikoen.

Men smitterisikoen ...

- Vi har naturligvis forståelse for den frustration, som det kan medføre hos den indsatte og dennes pårørende, at ikke alle børn kan komme med til besøg, men hensynet til at begrænse smitterisikoen vejer i dette tilfælde tungere end hensynet til, at mere end 2 børn kan besøgende den indsatte på samme tid, lyder det fra Kriminalforsorgen, men hvad tænker du?