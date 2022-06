Jomfruhummer-panik

- Endnu engang tænker den såkaldte regering at nedlægge et erhverv.

- De vil jo ødelægge landet Danmark.

Sådan skriver Lars F. i en af de mest populære af de 86 kommentarer, der er skrevet på TV2 Midtvests Facebook-profil om den massive udbygning af hav- og landvindmøller regeringen lancerede i går.

Regeringen vil sikre femdobling af havvindmøllestrøm i 2030

Jomfruhummer og pighvar

Og Lars er ikke den eneste, der frygter for fiskeri-erhvervet i Nordsøen, der er ét af steder, der ifølge klima- og energiministerret kan ende med at skulle lægge areal til flere vindmølle-parker.

I området fiskes der blandt andet jomfruhummer, pighvar og rødspætter. Til TVmidtvest siger Alfred Fisker, formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening, at han er bekymret over regeringens plan:

- Vi ved jo ikke, om det er muligt at fiske på det areal, hvor vindmøllerne kommer op.

- Og om der overhovedet er flere fisk tilbage at fiske, fordi vindmøllerne måske vil få konsekvenser for strømme og havmiljø, siger han.

Industrifiskeri vs vindmøller

Andre af TVmidtvests Facebookvenner er dog ikke særligt bekymrede over udsigten til flere vindmøller.

- Min helt personlige bekymring går nok i første omgang mere på skaderne fra det moderne fiskeri, som efterlader alt øde, skriver Peter S. og Kenneth J. er helt enig:

- Ja, vindmøller gør sikkert mere skade på havmiljøet end industrifiskeri gør, skriver han med en ironisk smiley, men hvad tænker du?