Jublede efter 120 ansøgninger: Så skrev jobcenteret

Det er ikke muligt at lave nye aftaler om ansættelser med løntilskud for tiden, skriver jobcenteret til Michael, der ellers havde fundet en arbejdsgiver, der ville give ham chancen.

- Hej.

- Jeg hedder Michael, er 57,5 år og har gået arbejdesløs i 16 måneder.

- Jeg har søgt job - 2-3 ansøgninger pr. uge - men er kun blevet inviteret til én jobsamtale, uden jeg fik jobbet.

Løntilskud gør det mere spiseligt

- Men nu har jeg fundet en privat arbejdsgiver, som er interesseret i at ansætte mig, men da tiderne er svære, har jeg foreslået løntilskud.

- Det synes de gør det hele mere spiseligt, men så er det jeg modtager nedenstående fra mit lokale Jobnet her i Køge:

Jeg beklager

'Hej Michael.

Siden vi talte sammen sidst har vi (d. 24042) fået en orientering fra "Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering" - STAR, vedr. indgåelse af nye aftaler om løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker.

Det er desværre præciseret, at det ikke kan lade sig gøre at oprette aftaler om løntilskud og virksomhedspraktik i den periode hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, hvorlænge den er det står lidt i det uvisse da der ikke er nogen slutdato endnu. På den baggrund må jeg desværre meddele dig at de oplysninger jeg gav forleden ikke holder alligevel.

Dog er der intet til hinder for at man kan forberede f.eks. en løntilskudsaftale, og umiddelbart vil jeg også sige at det nok kan være en rigtig god ide.

Så jeg vil meget gerne skabe kontakt imellem en af vore virksomhedskonsulenter og "din" virksomhed hvis du ønsker det, blot giv besked så tager de fat så hurtigt det kan lade sig gøre.

Jeg beklager Michael, men vil meget gerne høre fra dig alligevel. Med venlig hilsen XXXXX'

3-4 måneder med lønstilskud

Sådan indleder Michael L et brev til nationen! om at have udsigt til et job – og så få at vide, at ’beskæftigelsesindsatsen er suspenderet’. Michaels plan var at starte i firmaet med et løntilskud på cirka 80 kr i timen i en 3-4 måneder, men da der ikke er nogen slutdato på suspenderingen, er han frustreret.

Det er han ikke den eneste der er – i går skrev Kenniths kone om at Kennith heller ikke kan komme i gang pga af suspenderingen - og nationen! har også modtaget et brev fra Karsten G, der også sidder og venter på at komme i gang med et gartnerjob med løntilskud.

Meget bittert hvis det smutter

Og på baggrund af de henvendelser har nationen! spurgt beskæftigelsministeren om han kan hjælpe de danskere, der gerne vil arbejde. Hans svar er ikke kommet endnu, men Michaels brev fortsætter således:

- Det savner jo enhver form for logik, at men ikke vil hjælpe arbejdsløse i gang netop nu i den situation arbejdsmarkedet står i.

- Det virker som om man fra regeringens siden helt har givet op på jobområdet og bare lader det hele sejle efter devisen 'Der er alligevel ikke noget der hjælper'.

Har sendt 120-140 ansøgninger uden resultat

- Det job jeg vi i gang med er salg og konsulent arbejde, der primært, de første 3-4 mdr., vil foregå fra hjemmearbejdsplads, via tlf. SKYPE, Teams etc..

- Corona eller ej, herefter kan det evt. blive mere udadvendt.

- Det er arbejde indenfor en meget snæver branche ( foderstoffabrikker og møllerier), som jeg har erfaring indenfor.

- Derfor er det meget bittert, hvis det smutter efter ca. 120-140 ansøgning uden resultat.