Et år efter at Per havde havde købt en brugt bil, begyndte brevene fra P-selskabet at vælte ind. Han kan ikke forklare dem, at de har taget fejl, så nu prøver han nationen!

- I foråret 2019 købte jeg en brugt bil.

- En årgang 2004, der havde kørt mange kilometer, men var i fin stand. Bilen var nysynet, men afmeldt, og sælger fortæller, at bilen har tilhørt hans mor.

- Bilen registreres, der sættes nye nummerplader på. Det viser sig at bilen kører godt er velfungerende.

Synes jeg har gjort e Jublede over ny bil: Så kom der 42 rykkere n god handel

- Jeg er glad og synes jeg har gjort en god handel. Men.......

- I eftersommeren 2020 kommer der - med posten - på én gang, en del breve fra et parkeringsselskab med krav om betaling for at have parkeret ulovligt på en adresse i Hillerød.

- Hvert brev indeholder et krav på ca. kr. 800,-.

Men jeg har ikke været i Hillerød

Sådan indleder Per B et brev til nationen! om de i alt 42 breve han har modtaget fra Cityparkering. Per er nemlig rystet over, at P-firmaet ikke kan forstå, at de mange bøder de har sendt intet har med ham og hans bil at gøre. Og derfor kontakter han nu nationen! nationen! har i sidste uge bedt City Parkering forklare, hvorfor de bliver ved med at sende brev til Per, men de er ikke vendte retur. Pers brev til naitonen! fortsætter således:

Og det nytter ikke at jeg forklarer det flere gange

- Jeg er overrasket (over brevene), for jeg har ikke været i Hillerød i årevis. Og oven i købet viser det sig at jeg skulle have parkeret samme sted i en hel uge.

- På medfølgende breve oplyses det, at jeg kan se billeder af bilen på parkeringsselskabets hjemmeside, og da jeg ser disse billeder, er det en bil, som ligner min - men med et andet registreringsnummer.

- Jeg ringer til parkeringsselskabet for at fortælle om fejltagelsen, men det nytter ikke noget.

- Jeg ringer til motorregistret, der oplyser at pågældende registreringsnummer er afmeldt i foråret 2019 (altså før jeg købte min bil).

- Der går en måneds tid – og en ny sending breve kommer fra parkeringsselskabet, denne gang med en ny sag fra samme adresse.

Men jeg betaler ikke

- Jeg kontakter igen parkeringsselskabet og fortæller at man har fat i den forkerte person.

- Af disse gode grunde betaler jeg ikke regningerne og jeg modtager derfor kort tid efter rykkere på de seneste opkrævninger, og igen to uger efter endnu flere rykkere, hver gang med påførte gebyrer.

- Opkrævningerne fra den første sag hører jeg ikke mere til, men nu modtager jeg så et antal breve fra et inkasso-firma med krav om at betale eller indgå forlig.

- Inkasso-firmaet vil ikke modtage noget bevismateriale og truer med, at hive mig i retten.

Med på at mødes i retten

- Det er jeg med på, skriver Per, der faktisk gerne vil fremskynde sagen, så han og inkasso-firmaet kan spares for mere besvær.

CityParkering har som sagt ikke reageret på nationens henvendelse! i sidste uge, hvor de blev bedt om at svare på, hvorfor de ikke tjekker deres sager bedre før de sender rykkere/sender dem til inkasso.