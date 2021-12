Jubler: 400 meter kø

- Jeg er glad for at jeg fik 3. stik tirsdag.

- Havde valgt KB Hallen, da det var hurtigste mulighed.

- Mødte op 45 minutter inden min tid til en kø tæt på 400 meter.

- Var helt opgivende.

- Men 30 minutter efter var jeg indendørs og fik mit stik mindre end 10 minutter efter.

Inviterer mere end 700.000 i den her uge

Sådan skriver Allan til nationen! om ventetider på vacciner og test - og om at tro på det, istedet for at give op. I går var der nemlig gang i mindre telefonstorm fra utålmodige og opgivende borgere. En var faktisk gået hjem fordi køen var 300 meter lang, altså 100 meter kortere end den Allan stillede sig op i.

Men. Allan ventede altså 'kun' cirka 40 minutter fra start til stik. Og det synes han ikke er voldsomt:

- Ting kan se værre ud end de måske er, fortsætter Allan.

Sundhedsstyrelsen skrev i går til nationen! at mere end 700.000 personer modtager invitation til revaccination i denne uge, og at myndighederne er helt klar over, at det kan særligt de første dage give et pres på bookingsystemet og ude på vaccinestederne:

Udvider og tilføjer

- Vi er glade for, at så mange følger vores anbefalinger og skynder sig at booke en tid, og vi håber på, at alle har forståelse for den store indsats som regioner, de praktiserende læger, apoteker og private vaccinefirmaer lægger i få tilbudt og vaccineret så mange personer inden for de kommende dage, skriver Sundhedsstyrelsen