Jubler over Mette: 60.000 kr. mere pr. år

Statsministeren talte en del om ældre og om klimaet - men hun sagde også noget, der kan få stor betydning for pensionisternes økonomi

- Jeg vil skyde på, at jeg nok vil få omkring 5000,00 kr mere til mig selv pr, måned.

- Såfremt min samlevers løn altså ikke blev modregnet.

- Og som tidligere selvstændig, der har bygget eget hus, ja, så er alle penge tiltrængt for at blive boende i huset.

Vi mangler arbejdskraft

Sådan skriver Morten V til nationen! om den korte sætning om 'modregningen', der havde sneget sig med i statsministerens nytårstale i afsnittet om 'mangel på arbejdskraft'. En sætning der kan få meget stor betydning for Morten og andre pensionister, der er ramt af reglen om gensidig forsørgelse.

Han er nemlig førtidspensionist efter en arbejdsulykke i sit tømrerfirma - og fordi konen har ekstra meget arbejde pga af corona, bliver han modregnet endnu mere end han plejer. Derfor jubler han over, at statsministeren nu siger, at det skal være slut:

'Vi mangler arbejdskraft.

Og hvis ikke vi gør noget, så risikerer vi både at bremse fremgangen og spænde ben for den grønne omstilling.

Derfor har vi foreslået en række initiativer, der skal få flere i arbejde.

Vi vil blandt andet fjerne modregningen i pensionen, hvis din partner er i beskæftigelse', sagde statsministeren fredag aften, og nu håber Morten, at der sker noget. Regeringen foreslog nemlig det samme i august måned:

- Jeg blev førtidspensionist pga en arbejdsulykke i 2015 i en alder af 38 år, hvor jeg slog mig halv ihjel i en fald ulykke.

- Og når man er så ung og har små børn, synes jeg man bøder ekstra meget pga den gensidige forsørgelses pligt, som vi alle troede blev ophævet fra 2022, skriver Morten, der har sendt det her brev med der viser, at han - pga af konens indkomst og penge fra forsikringen - får godt 5000 kr i førtidspension pr måned.

Men hvad tror du, det ender med?