Jubler over topløs

- Endelig ligestilling.

Sådan skriver Henrik C. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om den Røverfest, der skal foregå i Bredebro i weekenden. For ud over musik, rodeotyr, car og bike battles er der nemlig også også to topløs-arrangementer. Et med Molly, der stripper og serverer fadøl.

Fandt selv på det

Og et hvor topløse mænd vasker biler:

- Det med bilvasken, det var noget, jeg kom akut på søndag aften, at vi skulle gøre.

- Det med den kvindelige stripper er en tradition til Røverfesten. Det har vi gjort i mange år, lyder det fra røverfestens bagmand Christian Degn Clausen, der selv viser hud.

Norske bryster skaber debat

Så bliv væk

- Tja, dem om det.

- Hvis nogen får ondt i røven over det, kan de jo blive væk, skriver Jesper B. i en anden kommentar på Jydskevestkystens Facebook, og arrangøren fortæller, at der er fire barer, så folk, der ikke vil se bryster, sagtens kan få øl, men hvad siger du?

