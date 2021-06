Jubler: Sådan får vi el-regningen ned

Ib og Søren ser store muligheder i det a-kraftværk Bill Gates og Warren Buffet vil bygge i USA. For den el, sådan et laver, er meget billigere end el fra en havvindmøllepark

- Er man rig kan man have en dyr og avanceret hobby.

- Det har længe været gældende for rumfart, men nu gælder det også for atomkraft.

- Bill Gates og Warren Buffet(G&B) har sammen netop offentliggjort en plan om at opføre et atomkraftværk i Wyoming i USA.

Sådan indleder Ib og Søren deres tredje klimaanalyse til nationen! En analyse, de har givet overskriften 'Milliardærer med akraft som hobby - vi skal bruge mere el'.

El istedet for fossile brændstoffer

Ib, klimahygiejniker, dr. med. og Søren, kemiingeniør, 'debuterede' i Ekstra Bladets e-avis 23. april med en sønderlemmende kritik af regeringens klima- og energiplan. De fulgte op i slutningen af april med den ligeså barske Helt håbløst: Projekt til 200 milliarder søger folk og nu har de erfarne herrer så kastet sig over et atomkrafteventyr i USA, som de mener Danmark kan lære lidt af. Deres text fortsætter nemlig således:

Vind plus akraft

- Den globale klimakrise bekæmpes bla. ved at bruge el i stedet for fossile brændstoffer til transport og en række industrielle processer.

- Dette kræver bygning af ikke blot vindmølle- og solcelleparker, men også af atomkraftværker for at kunne opfylde målsætningen fra Paris-aftalen om en global temperaturstigning mindre end 1,5 grad.

- Vind og sol varierer så meget, at de kræver opbakning af stabilt producerende elværker og her er atomkraft pt. det bedste bud på rigelig fossilfri energi.

Gates og Buffets løsning er fra 1955

- Nogle lande som fx Kina, Rusland og flere østeuropæiske lande ønsker at bygge traditionelle atomkraftværker i en moderne, driftsikker udgave.

- Andre udvikler små samlebåndsfremstillede reaktorer, der ikke kan nedsmelte, og som producerer små mængder radioaktivt affald med kort lagringstid.

- G&B`s kernekraftværk er ikke detailleret beskrevet, men må være en særlig type af en såkaldt formeringsreaktor (breeder), der har været kendt de sidste 72 år.

Fem af de russiske - så har Danmark el nok

- I 1955 byggede USA en ubåd drevet af en sådan. I 1984 byggede Rusland en formeringsreaktor på 600 MW, der fungerede så godt, at man i 2016 byggede en på 800 MW koblet til el-nettet.

- Fem af den type ville kunne dække Danmarks elforbrug.

- Atombrændslet i G&B´s kraftværk udvikler varme, der fjernes med smeltet Natrium, hvilket betyder en reaktor-arbejdstemperatur et sted mellem 98 og 880 grader Celsius.

- Kraftværkets største fordele er at det kan anvende naturligt uran uden opkoncentrering,

- Og at det trækker 100 gange mere energi af uranen end en klassisk atomreaktor.

Kan bruge brændt uran

- Det betyder meget mindre radioaktivt affald endda af en type, som henfalder på få hundrede år fremfor årtusinder ved klassiske atomkraftværker.

- Det kan anvende udbrændt uran fra klassiske atomkraftværker, hvorved problemet med langtidslagring af radioaktivt affald også løses.

- G&B`s kraftværk kan yde ca. 350 MegaWatt (MW) og det koster ca 6 milliarder kroner.

Fem gange så billigt som havvind

- I 2019 var Danmarks totale elforbrug på et år 3900 MW, således at ca 13 kraftværker af denne type ville være tilstrækkelige til at erstatte alle vore termiske kraftværker, vindmøller og solceller.

- Hvis G&B kan holde, hvad de lover, vil investeringen i deres kraftværk pr kW effekt være under 1/3 af investeringen i moderne havvindmøller.

- Prisen for dets el vil blive under 1/5 af den pris, vi må forvente fra de planlagte havvindmøller i Nordsøen. Og det kan levere el hele tiden. Ikke kun når vinden blæser.

Dansk milliarder vil lege med

- Danmark har allerede 2 virksomheder, der i en årrække har udviklet tilsvarende små saltsmeltereaktorer med grundstoffet Thorium som brændsel.

- En dansk milliardær A. Holch Poulsen har atomkraft som hobby ved investering af et tocifret millionbeløb i en af de danske reaktor-virksomheder.

- Der regnes med en produktion af containerstore kraftværker fra 2025. Ikke til brug i Danmark, der pt. ikke ønsker atomkraft, men til eksport.

- Utallige lande på kloden har ikke aversion mod konstant og billig el produceret i en moderne reaktor baseret på ny teknologi udviklet i de 36 år, der er gået siden Folketinget stemte nej til atomkraft i Danmark.

- Atomkraft er en spændende milliardærhobby, der måske kan udvikle sig til en stor eksportvirksomhed, skriver Ib, klimahygiejniker, dr. med. og Søren, kemiingeniør, men hvad tænker du?