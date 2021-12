16 millioner kroner: Man skal ikke skamme sig

Alle fortjener en hyggelig jul, også selv om pengene er små, mener Kandis-Johnny, der også har stor respekt for de mange frivillige, der knokler for at skaffe julehjælp til de mange, der hvert år søger. I dag har Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladets juleindsamling passeret 16 millioner kroner

År efter år kan de mange organisationer, der arrangerer julehjælp, melde om stadigt flere ansøgninger.

- Det er trist, at det er sådan, men det er godt, at der er hjælp at hente.

- Og jeg synes bestemt ikke, at man skal skamme sig over at bede om hjælp for at give sine børn en god jul, siger Johnny Hansen, også kendt som Kandis-Johnny.

Fik desværre ret - ny, kedelig rekord

Har aldrig manglet sul

Den 56-årige sanger fra Hurup kan ikke mindes, at han nogensinde selv har manglet noget i julen. Hverken sul, selskab eller gaver.

Derfor synes han også, at de mange frivillige, der år efter år knokler med at skaffe julehjælp til de trængende, fortjener stor respekt.

Gør et kæmpe arbejde

- De gør et kæmpe arbejde til glæde for rigtig mange, siger han og indrømmer, at han ikke selv er den mest aktive 'julehjælper'.

- Men jeg har da nogle gange sunget til pensionist-julefester her i Hurup, siger han, der i år skal stå i køkkenet og kreere årets julemenu.

- Hver andet år holder vi jul hos mine forældre, hvert andet år hos os. I år bliver vi 14, fortæller han, der fik sin helt store julegave for godt en måned siden, da han for anden gang blev morfar til en lille pige.

And, flæskesteg og lidt medister

Hans barndoms juleaftener blev primært fejret med hele familien hos hans mormor og morfar og med and og flæskesteg på menuen.

– Vi er meget traditionsbundne, så det skal vi også have i år. Og så er der også lidt medister, siger han.

Blandt barndommens juleminder er det år, hvor juleselskabet sneede inde, og den jul, hvor han fik et par ski.

- Og nej, det var ikke samme jul, griner han.

Skab gratis julestemning

- Hvis nu pengene er små, har du så nogle gode råd, der kan skabe julestemning her i december - op til julehjælpen uddeles?

- Det koster jo ikke noget at sætte sig sammen og synge julesange. Bor man tæt på natur, er det også oplagt at gå ud og samle ind til diverse dekorationer – og et par stearinlys har mange nok derhjemme, siger han og foreslår yderligere at gå en tur og nyde de mange juleudsmykninger, der præger både bymidter og villaveje.

