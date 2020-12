18,7 millioner i kassen: Corona-krisens skyld

- Til syvende og sidst er det vigtigste for os og Ekstra Bladet, at vi med vores indsamling påtog os fortalerskabet for de fattigste og mest udsatte i Danmark.

- Selvfølgelig er vi enormt glade for en ny indsamlingsrekord, men det, vi kærer os mest om, er at være disse menneskers talerør.

Grænsen for solidaritet og sammenhold blandt danskerne overskrider alt, hvad Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet havde forventet, inden de to samarbejdspartnere i år tog hul på deres 13. julehjælpsindsamling til fattige danskere, der bor alene med deres børn.

Danmarks tredjestørste indsamling

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, minder dog med sin indledende kommentar sig selv og omverdenen om, hvad hele meningen for dem er med det, der efterhånden er blevet landets tredjestørste, øremærkede indsamling.

- Vores motivation fra begyndelsen af samarbejdet med Ekstra Bladet var at skabe mere lighed og knække den opadgående kurve med fattige danskere og samtidig øge anerkendelsen og bevidstheden i befolkningen om, at selvom vi er et af verdens rigeste samfund, så har vi for mange fattige og for mange børn, der vokser op under dårlige og mangelfulde vilkår, siger Klaus Nørlem i kølvandet af fredagens nye indsamlingsrekord på 18.721.381 kroner.

Det er næsten fire millioner kroner mere end de 14.8 millioner kroner på bundlinien i fjor, som Klaus Nørlem og alle andre vurderede var tæt på loftet for, hvad resultatet kunne blive.

Var skeptisk på forhånd

Derfor var det også med en vis bekymring, da Dansk Folkehjælp tog hul på årets indsamling 1. december. Men startskuddet med en række erhvervspaneler rundt omkring i landet overraskede med 13.4 millioner kroner i bøssen på bare én, hæsblæsende times målrettet indsats, og siden er den gode begyndelse blev fulgt op, så 2020 på ny bliver et rekordår.

- Vi kiggede ind i en indsamling med coronakrisen på skuldrene, noget vi aldrig har oplevet før. Derfor var vi naturligvis usikre på, hvordan corona ville påvirke lysten og mulighederne for at støtte. Nu, hvor vi kan ryste bekymringen væk, fyldes vi både med glæde og stolthed over resultatet, siger Klaus Nørlem.

Daniel Pedersen var en af Dansk Folkehjælps mange frivillige, der i denne uge personligt uddelte julehjælp til mange glade familier i hele landet. Her agerer Daniel 'julemand' med mundbind hos en familie i Nørresundby. Foto René Schütze

Det tætteste vi kommer på 'hjælp til alle'

De mere end 18.7 millioner kroner betyder, at 14.401 af de i alt 15.067 ansøger-familier modtager julehjælp. Således har 'kun' 666 familier søgt forgæves, og ifølge Klaus Nørlem er det 'nok det tætteste, vi nogen sinde kommer på at kunne hjælpe alle ansøgere.'

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, er i sagens natur glad for indsamlingsresultatet, men i glæden glemmer han ikke, at samfundsudviklingen - desværre - gør det nødvendigt med så stor en hjælpeindsats.

- Det er et overvældende flot resultat. Men også nødvendigt.

- Det er beskæmmende at behovet for julehjælp aldrig har været større samtidig med, at overfloden sætter nye rekorder. Derfor er det også dejligt at opleve alle de mange danskere, der har bidraget, siger Poul Madsen, der samtidig takker Dansk Folkehjælps medarbejdere og frivillige med at vise 'det rigtige og ægte samfundssind.'

