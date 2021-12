20,2 millioner: Falder på et tørt sted

En lille uges tid inden juleaften tog både givere, modtagere - og en lille familie fra Horsens - forskud på nogle af de største glæder ved det, der må kandidere til at være ét af årets absolutte højdepunkter for børn og barnlige sjæle.

Mens det for frivillige som Svend Aage Hansen, der er formand for lokalafdelingen af Dansk Folkehjælp i Horsens, er et højdepunkt at være med til at uddele julehjælp til nogle af de mange trængende familier, så er det for modtagerne ligeledes forbundet med glæde, spænding og, ikke mindst, en vis lettelse at få en pakke til en værdi af i alt 1800 kroner.

De 800 som et tilskud til madindkøb i Rema 1000 og de resterende 1000 kroner til gaveindkøb.

Christina Pedersen og børnene Victoria og Victor havde taget forskud på julen, da de hentede gavekortene fra Dansk Folkehjælp på Havnen i Horsens. Foto: Anders Brohus

Mildner helt klart lommesmerterne

- Det mildner helt klart lommesmerterne. Pakken falder på et tørt sted, siger 40-årige Christina Pedersen, da hun sammen med sønnen Victor på 11 og datteren Victoria på fire år har sagt 'god jul og tak for julehjælpen' til panelet, der lørdag var de glade givere for i alt 150 familier i Fagforeningshuset på Havnen i Horsens.

- Victor og Victoria holder faktisk fremskudt juleaften med mig i dag, fordi de skal være hos deres far i år. Så de har allerede fået et par gaver her til morgen (lørdag), smiler den enlige mor, der med sin ressourceydelse glæder sig ekstra meget over julehjælpen.

Savner det sociale

Lokalformand Svend Aage Hansen fra Dansk Folkehjælp smiler også bredt, da han trækker mundbindet ned på hagen i en pause fra uddelingen, hvis lokale tilsnit er et gavekort på fire fribillletter til Horsens´ næste hjemmekamp mod Hvidovre i fodboldens 1. division.

- Hvis man ikke kan blive glad og rørt over at se den glæde, det skaber hos værdigt trængende som de forældre og børn, der kommer her og får en hjælpende hånd, så er man lavet af træ. Det er mennesker, som har været igennem skilsmisse, afskedigelse fra deres job eller andre kriseskabende oplevelser, siger Svend Aage Hansen, der som tidligere fagforeningsmand igennem 40 år, heraf en årrække som lokalformand for LO og HK i Horsens, har ændret syn på socialpolitik efter de seneste 12 års frivillige indsats sammen med sin hustru i Dansk Folkehjælp.

Som lokalformand for Dansk Folkehjælp i Horsens har Svend Aage Hansen ændret sit syn på fattige og fattigdom i Danmark. Foto: Anders Brohus

Mange lever elendigt

- Ja, jeg har da oplevet lidt af hvert som fagforeningsmand, men årene i Dansk Folkehjælp har alligevel åbnet mine øjne for, at mange mennesker herhjemme virkelig lever og bor elendigt. Jeg troede ikke omfanget var så stort, inden jeg gik ind i det, men det har kun skærpet min motivation og glæde ved at være med til at gøre en positiv forskel for disse mennesker, tilføjer den 74-årige lokalformand.

Svend Aage Hansen ægrer sig dog - ligesom i fjor - over, at coronaspøgelset har taget toppen af oplevelsen fra den store uddelingsdag.

- Normalt byder vi på gløgg, æbleskiver og slik, og modtagerne får en kasse med indkøbte varer med hjem. Men på grund af corona er vi desværre nødt til kun at uddele gavekort fra panelet i forhallen og derefter sige pænt farvel til alle igen, fortæller Svend Aage Hansen i den tilstødende kantine få meter fra gavebordet på Havnen i Horsens.

Alene med børnene juleaften

29-årige Lena Kristensen, der er på barsel med sin yngste datter på 10 måneder, kan tale med om at savne samvær I julen. Hun skal nemlig være alene med sine to døtre - den ældste er 12 år - juleaften, fordi hendes far netop har fået konstateret covid-19.

Lena Kristensens far er desværre lige blevet syg med covid-19, og det betyder, at hun skal holde juleaften alene med sine to børn. Foto: Anders Brohus

- Min mor går med min far i isolation, og så er der kun mig og børnene, men vi skal nok få det hyggeligt, lyder det fortrøstningsfuldt fra den enlige mor, der med en status som arbejdsledig inden sin barsel har skullet passe ekstra godt på pengene.

- Julehjælpen dækker ikke alle udgifterne, men den lægger en solid bund, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, siger Lena Kristensen.

Sandie Olesen modtog julehjælp for anden gang i år. Første gang for nogle år siden var modtagelsen forbundet med æbleskiver og lidt hygge, men det har corona sat en stopper for de seneste par år. Foto: Anders Brohus

Sandie Olesen er godt nok også enlig mor med sin fire-årige dreng, men venskabet med sønnens far er så godt, at de skal holde juleaften sammen.

- Det kan vi så gøre med en lidt mere afslappet følelse, fordi vi er så heldige at få julehjælp. Det gør en markant forskel, når man som mig lever af SU (Statens Uddannelsesstøtte), siger Sandie Olesen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ny rekord

Den årlige julehjælpsindsamling er i sagens natur en taløvelse med både jubel og eftertanke.

Jublen anno 2021 handler primært om, at det tæt ved deadline mandag 20. december er lykkedes at indsamle i alt 20.210.868 kroner. Det betyder, at 12.632 familier - ud af de 16.800 som søgte - rent faktisk får en hjælpepakke til en værdi af 1800 kroner.

Det indsamlede beløb overhaler således den hidtidige indsamlingsrekord på 18.7 millioner kroner fra i fjor samtidig med, at Dansk Folkehjælp har oplevet en stigning i antallet af ansøgere på 11 procent i forhold til for et år siden.

Samtidig med at rekordmange børnefamilier har søgt julehjælp, har Dansk Folkehjælp hævet værdien af hjælpepakken fra 1500 til 1800 kroner for blandt andet at imødekomme de mange prisstigninger til energiforbrug og dagligvarer.

- Vi vidste, at vi stod over for en historisk stor indsamlingsudfordring, men når krisen rammer, rykker Danmark tættere sammen, og det har vi bestemt også mærket i år, siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp, til Ekstra Bladet.

Det rekordhøje indsamlingsresultat betyder, at op mod 25.000 fattige og udsatte børn kan se frem til en julegave og at få julemad på bordet.