21 millioner: - Vildt

Aldrig har behovet for julehjælp været større, og aldrig har Dansk Folkehjælp i samarbejde med Ekstra Bladet samlet flere penge ind.

På begge områder er der således tale om en rekord. Årets indsamling endte på 21.167.850 kroner – knap en million mere end sidste år, hvor der også blev sat rekord.

Chefredaktør: Vildt stolte

Resultatet i år betyder, at 12.829 børnefamilier hver får 1800 kroner i julehjælp. Beløbet er fordelt med 800 kroner til julemad og 1000 kroner til julegaver til børnene.

Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, er naturligvis glad for det flotte indsamlingsresultat.

– Det er krisetider alle steder og i mange familier. Derfor er det bare helt vildt imponerende, hvor generøse danskerne har været. Mange har vist storsind i et år, hvor så mange har brug for ekstra hjælp. Det er flot, at danskerne på den måde er kommet til lommerne.

- Det er vi vildt stolte af at kunne bidrage til, siger Knud Brix.

Fra 430 til 12.829

Det var Ekstra Bladet, som i 2007 – via en henvendelse til Dansk Folkehjælp – tog initiativ til at samle ind, så fattige familier med børn kan få et tilskud til julen.

Det første år blev der samlet penge nok ind til, at 430 familier kunne få hjælp.

Siden er der blevet sat mange rekorder, og i dag er indsamlingen den største formidler af julehjælp i Danmark.

Dansk Folkehjælp er også stolte

Det er da også en tilfreds Peder Thorning, konstitueret generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, som gør regnebrættet op:

– Mange danske nødhjælpsorganisationer har ligesom os i år oplevet et massivt behov for julehjælp og har derudover bemærket, at nye målgrupper også har set sig nødsaget til at søge om en håndsrækning for at klare sig igennem højtiden.

- Hos Dansk Folkehjælp har vi blandt andet set, at omkring hver femte har søgt julehjælp hos os for første gang i år.

– Derfor er vi også meget stolte og taknemmelige for, at vi i samarbejde med erhvervspartnere og private bidragsydere har formået at samle et rekordhøjt beløb ind, der faktisk betyder, at vi kan hjælpe samtlige af de ansøgere, der opfylder kriterierne for at modtage julehjælp fra Dansk Folkehjælp.

Løs problemet

– Der er mange årsager til det stigende fattigdomsproblem, vi oplever i Danmark i disse år – herunder efterdønningerne af coronakrisen, den aktuelle inflation og prisen på energi.

- Vi forventer, at den nye regering vil kigge alvorligt på problemet og fremføre langsigtede og holdbare løsninger til gavn for de mest udsatte i samfundet, siger Peder Thorning.

