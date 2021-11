28.708 danske børn uden julegaver

- I mange af livets sammenhænge er det fantastisk at kunne sætte en ny rekord.

- Så heldige er vi desværre ikke, når det kommer til Julehjælpen.

Ser skidt ud for Danmark

- Det er nemlig ualmindeligt skidt for Danmark og ikke mindst landets fattige børnefamilier, at ansøgertallet ser ud til igen at blive rekordstort.

Sådan siger Dansk Folkehjælps generalsekretær Klaus Nørlem om de rekordmange ansøgere - enlige forsørgere - der allerede har søgt om julehjælp i den indsamling Dansk Folkehjælp sammen med Ekstra Bladet igen i år har gang i.

Sidste år var der 15.070 ansøgninger

For selv om der er fire dage tilbage til ansøgningsfristen udløber er der kommet 15,617 ansøgninger fra forældre til ialt 27.708 børn. De fleste ansøgere har ét barn, og næsten ligeså mange har to - men i år der for første gang kommet ansøgninger fra forældre, der har ni børn:

Fik 18,7 millioner sidste år - håber på større opbakning i år

- Det vidner om, at vi står over for et langt mere permanent fattigdomsproblem i Danmark.

- Derfor håber vi på større opbakning til vores julehjælpsindsamling end nogensinde før, siger generalsekretær Nørlem.

Dansk Folkehjælp er den organisation, som hjælper flest fattige børnefamilier med Julehjælp. Sidste år blev der således uddelt mere end 14.400 julepakker, hvilket samtidig var det højeste antal nogensinde. Der blev heldigvis også samlet rekordmange penge ind. 18,7 millioner.

Julen koster flere penge i år

På grund af prisstigninger over en årrække besluttet at øge værdien af årets Julehjælp med 300 kr. Dermed bliver den samlede værdi af Julehjælpen til de enkelte familier 1.800 kr. fordelt på julemad til en værdi á 800 kr. og gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr. pr. familie.

