'Almindelige' Jannie: Sjovt

- At få Julehjælp betyder, at jeg kan holde jul for mine to børn.

- Jeg har ikke meget at gøre godt med til dagen og vejen, så det her er en stor hjælp, når jeg skal holde jul alene sammen med børnene og min mor.

Julehjælp til 12.632 familier

Sådan lød det tidligere mandag fra Jannie N. i Brøndby, da hun åbnede døren og tog imod den julekurv, Dansk Folkehjælps julehjælpsambassadør Ankerstjerne havde med til hende og hendes to børn.

- Det er et godt initiativ, og det er sjovt at modtage hjælpen fra Ankerstjerne - og at han kommer ud til os 'almindelige' mennesker, sagde Jannie, der er en af 12.632 enlige forsørgere, der får hjælp fra den indsamling Ekstra Bladet har været med i for 14. gang.

Mange har ikke så meget at gøre godt med

Og Ankerstjerne, der selv er fra Vestegnen, siger, at rollen som julehjælps-uddeler passer ham rigtig fint:

- Det har jeg glædet mig til.

- Jeg er selv far til to små piger, så det kan mærkes helt inde i hjertet. Og vi har talt meget om, at vi skal sætte pris på de ting, vi har.

- Jeg er selv vokset op et sted som her. Og jeg mindes, at der ikke altid var så meget at gøre godt med juleaften for mange, siger Ankerstjerne.

20,2 millioner: Falder på et tørt sted