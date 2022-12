Billigt tøj: Mimi betaler max 100 kr.

Mimi Meyer har aldrig købt et stykke tøj til mere end 100 kroner, ryger og drikker ikke og spiser næsten aldrig kød, og hun er glad, selvom rådighedsbeløbet er på under 1500 kroner om måneden

Mimi Meyer har aldrig købt et stykke tøj til mere end 100 kroner, ryger og drikker ikke og spiser næsten aldrig kød, og hun er glad, selvom rådighedsbeløbet er på under 1500 kroner om måneden. Hun er en af de 18.796, der har søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp

Der findes ikke flere huller i den livrem, der i økonomisk forstand skal spændes ind hver dag, hver uge, hver måned, men det får ikke Mimi Meyer til at vælte omkuld, selvom et livsomvæltende kollaps med stress og et kompliceret brud med hendes to børns far for fem år siden ellers kridtede banen op til en problematisk tilværelse.

Dufter af hjemmebag og hygge

Hun fornægter på ingen måde det problematiske i, at et rådighedsbeløb hver måned på mindre end 1500 kroner skaber udfordringer, og hun løber ikke fra, at hendes stress-symptomer med deraf følgende syns- og høreforstyrrelser, svimmelhed og hukommelsestab med mere til tider kan være en hæmsko, men de seneste kritiske år har samtidig lært hende at fokusere på, hvad der virkelig betyder noget.

- Vi har hinanden, har tag over hovedet og sulter ikke. Jeg bager ofte selv, og inde i vi mennesker bundfælder lyde og dufte sig. Hjemmebag dufter af hygge, og hvis mine børn forbinder eksempelvis dufte herfra med glæde og tryghed, så er jeg glad, siger Mimi Meyer.

Interviewet med Mimi Meyer var et par gange en ganske følelsesladet oplevelse for den enlige mor, men hun står ved sine følelser, som hun siger. Foto Ernst van Norde

Spiser næste aldrig kød

Ekstra Bladet er inviteret inden for hos den 45-årige, enlige mor til 13-årige Alexander og 15-årige Caroline i familiens nye lejlighed i Hinnerup cirka 20 kilometer nordvest for Aarhus.

Mimi Meyer er som kontanthjælpsmodtager på femte år selvudlært ekspert i at leve billigt og finde gode tilbud.

- Jeg kan leve på en sten i de 10 dage om måneden, hvor børnene er hos deres far.

- Jeg hverken ryger eller drikker, spiser næsten aldrig kød og kan leve af ris, når jeg er alene, fortæller kvinden og moren, der blandt andet via kognitiv terapi har lært sig selv at smide de negative tanker ad pommern til.

Adopteret som syvårig

Da Mimi Meyer tabte sit hjerte til børnenes far og eksmanden, flyttede hun flere hundrede kilometer væk fra familie og venner i København og på Nordsjælland. Men da børnene var små, blev hun skilt fra deres far og flyttede i en periode tilbage til Sjælland, fordi hun var usikker på, om hun havde hjertet med og havde gjort det rigtige ved at flytte fra familie og netværk i Nordsjælland.

- Jeg blev selv adopteret fra et børnehjem som syvårig, så for mig er det vigtigt at kæmpe for at få et forhold og en familie til at fungere, siger Mimi Meyer og tilføjer, at netop hendes egen baggrund var en medvirkende årsag til, at hun fandt sammen med eksmanden og børnenes far igen og flyttede tilbage til Østjylland.

Mimi Meyers eksmand var selvstændig med eget vognmandsfirma og havde ved siden af et fuldtidsjob som autoredder i en længere årrække. Set i Mimis bakspejl var det en årrække meget alene med små børn, fuldtidsjob og fuld fart frem uden aflastning.

- Vi er vel alle mere eller mindre juleromantiske, men hyggen koster, og hvis du intet har at forsøde juledagene med, så er det svært. Derfor betyder en julehjælpspakke alverden for os, siger Mimi Meyer. Foto Ernst van Norde

Ønsker sig et fleksjob

- Det er altid nemt at være bagklog, men nu kan jeg tydeligt se og forstå, at mit stresskollaps også var en kedelig kulmination på mange år, hvor jeg ikke tænkte nok på mig selv. Det betaler jeg en pris for nu, og jeg har indset, at jeg nok aldrig kan varetage et fuldtidsjob igen.

- Men mindre kan også sagtens gøre det. Jeg kunne godt tænke mig et fleksjob, hvor jeg i det mindste tjener bare en mindre del selv, lyder det med optimistisk, nordsjællandsk dialekt og med en tilføjelse om, at humøret og talegaverne ikke har taget synderligt skade.

Navneforandring

Mimi Meyer hed egentlig Tania Mortensen indtil for tre år siden, men hun tog navneforandring for dels at løsrive sig fra sin fortid med sin eksmand, dels for at få det navn, som hendes børn altid har kaldt hende.

- Jeg har i mange år været træt af Tania og børnene har, siden de var små, kaldt mig Mimi i stedet for mor, forklarer hun og trækker endnu en kanin op af hatten fra sin fortid. Som Tania Mortensen deltog hun tilbage i 2003 i tv-reality-programmet 'Big Brother', hvor hun endda sluttede på andenpladsen i det, der kort sagt var en konkurrence om at kunne blive længst i et kollektiv, hvis liv og samvær blev filmet døgnet rundt.

Mimi Meyer gik ned med stress i en periode, hvor hun hver dag fra 8-12 sad i jobcentret i Hadsten og skrev ansøgninger. Nu vil hun gerne flytte tilbage til Sjælland, hvor hendes far og mor har brug for hende, fordi faren lider af Parkinson-syge. Foto Ernst van Norde

Tættere på familie og venner

Uddannelsen som advokatsekretær har hun ikke brugt i mange år, men hun har - udover senest at have drevet en webshop med salg af smykker - blandt andet været ansat som publikumskoordinator i tv-produktionsselskaberne Blu og Metronome i det, der føles som en fjern, men savnet sjællandsk fortid. Derfor står Mimi Meyer, der af sin familie og sjællandske netværk stadig kaldes Tania, på venteliste til en lejlighed i Nordsjælland.

- Jeg har intet netværk her i Jylland og børnene har forståelse for, at jeg gerne vil være tættere på min familie og venner, forklarer hun og tilføjer, at flytteplanerne netop er et udtryk for, at hun for første gang i mange, mange år er begyndt at tænke lidt mere på sig selv.