Corona skyld i ny, trist rekord

15.000 børnefamilier ventes at søge om julehjælp hos Dansk Folkehjælp - mange angiver coronakrisen som årsag til, at de søger

Da 14.674 børnefamilier op til julen 2019 havde rakt en hånd ud efter hjælp til at fejre årets helligste aften, var generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, overbevist om, at den private hjælpeorganisations grænse for antallet af ansøgere til en julehjælpspakke til en værdi af 1500 kroner var nået.

Men en vis pandemi gennemhuller generalsekretærens forudsigelse, idet Dansk Folkehjælp nu forventer at have modtaget en ansøgning fra op mod 15.000 fattige og udsatte familier, når fristen udløber mandag aften. Det er i givet fald en stigning på adskillige procent i forhold til 2019.

Antallet af ansøgere har passeret sidste år. Og der er først deadline for at søge i aften.

Mistet job på grund af corona-krisen

- Det er naturligvis ikke overraskende, at Corona-krisen har ramt Danmarks fattige så hårdt. Men det gør alligevel indtryk, når man ser sort på hvidt, hvor mange familier, der nu har det endnu sværere, end de havde det i forvejen. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at 4.5 procent af ansøgerne er personer, der har mistet deres job på grund af krisen – og givetvis for første gang mærker behovet for at ansøge om julehjælp, siger Klaus Nørlem til Ekstra Bladet.

Erhvervspanelet på Ekstra Bladets hovedredaktion på Rådhuspladsen i København i december 2019. I år flyttes panelerne i Aarhus og København ud af redaktionerne de to steder af sikkerhedshensyn i forhold til corona. Foto Tariq Mikkel Khan

Udsigten til en ny, trist rekord betyder, at Dansk Folkehjælp skal indsamle 22 millioner kroner for at kunne hjælpe alle ansøgere. I fjor hjalp erhvervslivet, organisationer og private med i alt 14.8 millioner kroner, og det betød, at 11.400 af i alt 14.600 ansøgende familier fik julehjælp.

Positiv effekt af krise

Klaus Nørlem ville ønske han kunne svare ja til, at alle ansøgere kunne få julehjælp, men med coronakrisen i baghovedet har han sværere end nogen sinde før ved at vurdere, hvilken vej vinden blæser netop i år.

- For et positivt indsamlingsresultat taler umiddelbart, at danskernes privatforbrug har været aftagende i coronaperioden, og at eksperter forventer, at folk vil bruge flere penge end normalt i julen i år. Hvis det holder stik, kan man håbe, at det også smitter af på vores indsamling, men derfra og til at vi skulle kunne indsamle nok til, at alle ansøgere kan få hjælp, er der alligevel et godt stykke, siger generalsekretæren.

Ifølge Klaus Nørlem koster en gennemsnitsdansker mellem 2.500 og 3.000 kroner i julen. I det billede er 1.500 kroner i julehjælp til en familie med én voksen og to børn langt fra et stort beløb. Foto Stine Tidsvilde

Taknemmelig: Flygtning forærer feriepenge til julehjælp

Siden Dansk Folkehjælp i samarbejde med Ekstra Bladet begyndte på den største private indsamling af denne karakter i Danmark i 2006, har flere end 81.400 familier i alt fået julehjælp. Behovet har været støt stigende igennem årene som et parameter på, at flere og flere børnefamilier er så økonomisk pressede, at de reélt ikke har råd til at holde jul efter normale danske standarder.

Med coronapandemien er den kritiske udvikling kun blevet værre, men det kan ifølge Klaus Nørlem også have en positiv effekt på indsamlingsresultatet.

- Vi står i den vel nok største krise siden 2. verdenskrig. I sådanne situationer rykker folk ofte tættere sammen i bussen, og det håber jeg afspejler sig i vores indsamling i år ved, at endnu flere fra erhvervslivet, organisationer og private vil yde et bidrag, siger generalsekretæren.

Fejer kritik af bordet

Hvis bundlinien viser 15 millioner indsamlede kroner eller mere, når regnskabet gøres op om nogle uger, er målsætningen nået ifølge Klaus Nørlem.

- Så vil vi være glade og stolte, men jeg erkender, at jeg aldrig tidligere har været så usikker på min forudsigelse som i år, siger han med henvisning til coronapandemiens uforudsigelige indflydelse.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, forsøger sammen med det øvrige erhvervspanel i Aarhus i fjor at kradse så mange penge ind som muligt på en time. Erhvervspanelerne trækker i arbejdstøjet tirsdag middag flere forskellige steder i landet og med sædvanlig fokus på 'konkurrencen' mellem panelerne i København og Aarhus, der duellerer om at nå det højeste indsamlingsbeløb på en time. Foto Ernst van Norde

Kritikere og fattigdoms-fornægtere har tidligere påpeget, at Dansk Folkehjælp er med til at overdrive børnefamiliers behov, og at der blandt ansøgerne er mange, som blot udnytter muligheden for at få lidt ekstra til julebudgettet.

En hjælpepakke til de fattigste

- Vi kan feje kritikken fuldstændigt af bordet. Kriterierne for at søge og få tildelt julehjælp er glasklare, og vi kan løbende konstatere, at sagsbehandlerne ude i kommunerne er meget grundige, når de visiterer folk til eventuelt at kunne søge, siger Klaus Nørlem.

Det svarer ansøgerne: Coronapandemien betyder ifølge Dansk Folkehjælp, at mange af ansøgerne fortæller, at de er mere eller mindre direkte påvirket af krisens omfang. 46 procent siger, at krisen har forværret deres økonomiske situation

54.8 procent svarer, at de ikke har mulighed for at købe nødvendigt tøj eller fodtøj til familien

40 procent fortæller, at krisen har resulteret i flere afsavn, end de havde før nedlukningen i marts

13.1 procent svarer, at de ikke har haft mulighed for at give deres børn tre måltider mad om dagen

4.5 procent af ansøgerne er personer, som har mistet deres job som følge af coronakrisen Vis mere Luk

Sådan kan du søge

Hvis du kender nogen, der har brug for julehjælp, så kan de søge julehjælp her. Sidste frist for ansøgning er i dag, mandag 30. november 2020.

De kan søge Julehjælp For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier: være enlig forsørger (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)

være på én af følgende overførselsindkomster:

- Førtidspension

- Kontanthjælp

- Ledighedsydelse

- Ressourceydelse

- Revalideringsydelse

- Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse

- SU

- Sygedagpenge

- Uddannelseshjælp

- Uddannelsesydelse

- Førtidspension - Kontanthjælp - Ledighedsydelse - Ressourceydelse - Revalideringsydelse - Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse - SU - Sygedagpenge - Uddannelseshjælp - Uddannelsesydelse have hjemmeboende børn under 18 år. Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikrer vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp. Kilde: Dansk Folkehjælp

Kontanthjælpsmodtager prøver feriepengeberegner: En hån

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan du få i Julehjælp

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1000 kr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se de nyeste smittetal her