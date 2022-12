Da Pia K. var otte: Er vi rige, mor?

Da hun var 20 år gammel, lavede hun selv hver måned små kuverter, hvori hun lagde beløb til el, varme, mad osv. - Det var nødvendigt dengang, og det er det sikkert også for nogle i dag, som det ser ud nu, siger Pia Kjærsgaard, der er glad for at bidrage til, at fattige familier også kan holde jul

Sidste år samlede Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet 20.210.868 kroner ind til julehjælp i Danmark. Det betød, at 12.632 børnefamilier fik en julekurv.

I år er ansøgerantallet højere end nogensinde. På grund af de stigende forbrugerpriser er værdien af julekurven steget til 1800 kroner.

Pia Kjærsgaard håber, at der bliver samlet mange penge ind. Foto: Anthon Unger

- Det er fantastisk, at der kan samles så meget ind, og det står fuldkommen klart for mig, at behovet for julehjælp i år er større end nogensinde, siger Pia Kjærsgaard.

Hun har det skidt med, at så forholdsvis mange danskere ikke har råd til at holde jul eller til at give deres børn bare en enkelt julegave, men hun kan ikke se, hvordan det med et snuptag kan afhjælpes politisk.

- Det er kompliceret, som det ser ud nu med vilde el- og gaspriser samt tilbagebetaling af coronamomsen - foruden inflationen og de stigende fødevarepriser. Der er ikke noget at sige til, at selv folk med en relativt tilforladelig økonomi har problemer. Af samme grund er det vigtigt, at vi via en indsamling som denne kan hjælpe hinanden, tilføjer hun.

Ifølge Pia Kjærsgaard skriger det til himmelen, at krig og inflation, gør danskerne fattige. Foto Anthon Unger

Pia Kjærsgaard kan sagtens forestille sig, hvor ydmygende og ekskluderende det er at være et barn, der kan se, at alle de andre får gaver og lækker mad, mens man selv må undvære.

Ikke vant til meget

Hun husker fra sin barndom på Østerbro i København, at der var en pige, som aldrig måtte komme med til børnefødselsdagene, fordi hendes forældre ikke havde råd til at geninvitere.

- Vi var meget blandet i kommuneskolen på Østerbro, men dengang i start-50’erne var vi vant til ikke at have ret meget. Man kunne ikke få ret meget i efterkrigsårene, så der var ikke meget at gå og være misundelig over eller tragte efter. Der var også en anden pige i klassen. Hun boede med sin familie i en fireværelses i Øster Søgade. Hendes familie var akademikere, og når jeg besøgte hende, tænkte jeg: ’Hold op, hvor har de mange bøger’. Det var min reaktion på deres ’rigdom’, fortæller hun.

DF-grundlæggeren voksede selv om i en to-værelses sammen med sin bror og sine forældre. Foto: Anthon Unger

DF-stifteren er vokset op i en toværelses i Randersgade på Østerbro. Her boede de fire mennesker. Faren var farvehandler, og moren hjemmegående.

- Jeg vidste naturligvis, at der var fattigdom rundtomkring. Nogle gange kom der folk og ringede på for at få hjælp, og så smurte min mor dem en forsvarlig madpakke, ligesom vi kastede mønter ned til spillemændene i gården. Men vores behov var små og beskedne, for vi kendte ikke til andet - og der var ingen luksusvarer at få eller ønske sig.

Beskedne behov

Engang spurgte den otteårige Pia sin mor, om familien var rig?

- Nej, svarede moren.

- Men vi mangler ikke noget.

- Jeg elsker at give julegaver, og jeg glæder mig til at få dem, smiler Pia Kjærsgaard. Foto: Anthon Unger

Lavede små kuverter

- Jeg har aldrig prøvet fattigdom, men det betyder ikke, at vi havde meget at rutte med. Da Henrik og jeg som henholdsvis 20- og 21-årig fik børn, arbejdede han som forsikringsmand, og jeg var hjemmegående. Det var i slut-60’erne, og Henriks løn var 1600 kroner om måneden. Det var heller ikke dengang en formue, men på grund af den tid, vi voksede op i, havde vi ikke de store behov, og det fleste havde det som os.

- Hver måned lavede jeg små kuverter, hvori jeg lagde aftalte beløb til el, varme, mad osv. Det var nødvendigt dengang, og det er det sikkert også for nogle i dag, som det ser ud nu.

Ser frem til julegaver

Pia Kjærsgaard understreger, at mangel på penge og fattigdom nok er meget sværere i dag, hvor medierne dagligt kan underholde med alt det, som enhver bør ønske sig - alt det, man ikke kan leve uden. Og er man barn af en familie, hvor næsten alt er uden for rækkevidde, må man klart føle sig ekskluderet.

- Jeg indrømmer, at hjemme hos os er vi glade for at give gaver til børn og børnebørn - og personligt ser jeg da også frem til mine julegaver, smiler hun.