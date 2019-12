Dårlig jul: Fakta smider 86 ænder i skraldespanden

- Lige nu sidder familier rundt om i landet med ondt i maven og tænker på, hvordan deres jul bliver.

- Det er familier med en presset økonomi.

- Og så kan man finde 86 jule ænder i en skraldespand.

- Det er af den billige slags til kun 98 kr.

Der er lukket for julehjælp

Sådan indleder Fabian V, dansk skraldemester og kendt fra nationen!-klassikere som;

Fejlleverance til supermarked: Hvem kan spise 500 is?

og

Fandt 100 flasker Heinz i container: Alle er velkomne

...en mail om det, selv i hans garvede øjne, opsigtsvækkende fund, han og vennen Asger gjorde mandag nat.

Fabian har allerede fundet nogen, der kan bruge de kasserede ænder, men han synes sagen fortjener lidt mere omtale. Hans brev – som Fakta kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Jeg er virkelig rystet over, at vi kan finde frosne ænder midt i december, nu hvor der ovenikøbet er lukket for hjule hjælp.

- Og tænk også på hvordan de her dyr er blevet mishandlet, misbrugt og ødelagt??

- Kan vi være bekendt af smide deres ødelagte lig i en skralde spand??

Det er ulovligt at forære optøede varer væk

- Hvad er vi for nogle mennesker, vi burde skamme os!!!, skriver Fabian, og Fakta skriver til nationen!, at det er lovgivningen, der betyder, at de ikke må forære ænderne væk:

- Der er tale om en menneskelig fejl.

- Butikken modtog fredag et bur med frosne ænder, som ikke kom ind på frostlageret. Fejlen blev først opdaget søndag, og derfor skulle ænderne smides ud.

- Det virker umiddelbart ulogisk, at man ikke forærer ænderne væk, men det ville være ulovligt, hvis man gjorde det.

- Supermarkederne må ikke sælge eller bortgive optøede varer – og slet ikke fjerkær, skriver Coop til nationen!, men hvad tænker du?

Fabian har foræret de nu optøede ænder til hjemløseprojektet 'På sporet'.

For 12. år samler Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet ind til enlige forsørgeres juleaften. Mere end 14.000 har søgt i år

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.