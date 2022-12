Dan Rachlin: - Det er hjerteskærende

Radioværten er ked af, at det skal være et tabu, når man har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i de svære tider. Og mest af alt er det synd for børnene

Ekstra Bladets årlige julehjælp er i fuld gang, og i år er der på grund af de stigende energi- og fødevarepriser endnu mere brug for en hjælpende hånd til familier, der er hårdt pressede på økonomien og har svært ved at se, hvordan man skal få penge til juleanden - eller sågar penge til at tænde ovnen for at få den tiberedt.

Dan Rachlin og familien dropper luksus-julegaverne i år. Foto: Philip Davali

Hjemme hos radioværten Dan Rachlin er der heldigvis ingen problemer med at få råd til den sædvanlige jul, men det gør indtryk, at der i Danmark findes talrige familier, der ikke har råd til det helt basale.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at det er der, vi som samfund er havnet lige nu. Det er på mange måder den perfekte storm, der har ramt os og gjort det svært for helt almindelige familier at betale husleje, elregninger osv. Og når så julen kommer oveni, kan det for nogle blive helt umuligt, siger Dan Rachlin og tilføjer, at han tænker, det gør det ekstra slemt for mange, at fattigdom samtidig er et af de sidste store tabuer.

- Det burde afskaffet som tabu for længst og erstattet af åbenhed og ærlighed i stedet for skam og flovhed. Det er et af de sidste tabuer, vi har, men det burde i stedet være noget, man kunne tale åbent om - specielt i den her aktuelle situation, hvor der er så mange, der er i den samme båd.

- Kommer det til at ændre noget hjemme hos dig og din familie?

- Vi skal nok klare os, selv om jeg personligt stadig husker og mærker corona-krisen, hvor jeg i en lang intet arbejde havde. Vi kommer nok til at spare lidt på de ekstravagante luksusgaver og i stedet give nogle lidt mere langtidsholdbare og praktiske gaver. Men det er jo en meget priviligeret situation i forhold til dem med reelle udfordringer. Det er jeg udmærket klar over, siger Dan Rachlin.

Nogle af dem, der risikerer at blive hårdest ramt er børnene, der kan komme til at blive holdt uden for sociale fællesskaber og risikere at blive isolerede med store konsekvenser til følge, der kan strække sig langt hen i livet.

- Forleden så jeg et indslag på tv med en sød pige, der stille og roligt fortalte, at hun ikke kunne gå i fritidsklub sammen med sine venner, fordi der ikke var penge i familien til at betale den månedlige udgift, som det koster. Det er jo det mest hjerteskærende, man overhovedet kan forestille sig, siger Dan Rachlin og tilføjer:

- Vi så jo under corona, hvordan social isolation kan være dybt skadeligt for børn og unge, og jeg håber bare, at vi kan sørge for, at fattigdom ikke får lov at være skyld i det samme.