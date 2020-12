Daniel giver den som julemand: Fantastisk

I fantasiens og den kommercielle verden er julemanden altid klædt i sin klassiske rød-hvide dragt og med langt, hvidt fuldskæg. Men i virkelighedens verden var 36-årige Daniel Pedersen fra Nørresundby 'bare' klædt i sit dagligdags-tøj og mundbind, da han som én af mange frivillige uddelere af julehjælpspakker fra Dansk Folkehjælp til en værdi af 1500 kroner spredte glæde, grin og god stemning i Nordjylland tirsdag aften.

Aflyste juletræs-arrangementer

Coronakrisen har tvunget Dansk Folkehjælp til at aflyse adskillige af de juletræs-arrangementer, som rundt omkring i landet samtidig er begivenheden, hvor de mange modtagere kan afhente pakkerne, der oftest gør en kæmpe forskel for økonomisk trængte og socialt udsatte familier.

En smilende og taknemlig Charlotte Aagaard modtager julehjælpspakken fra Dansk Folkehjælp - og i år endda leveret til døren, fordi coronarestriktioner med blandt andet forsamlingsforbud for flere end ti personer sætter grænser for måden uddelingen sker på. Foto René Schütze

Gør det gerne igen

Med coronarestriktionerne in mente har flere af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger imidlertid gjort det til et anliggende for kun én besøgende fra hjælpeorganisationen, som således leverer julehjælpen ved døren i år.

- Da jeg så på Facebook, at Dansk Folkehjælp søgte frivillige uddelere, betænkte jeg mig ikke. Jeg synes, det er en fantastisk ting, at man kan hjælpe andre mennesker, og jeg gør det gerne igen, siger Daniel Pedersen, der er far til tre børn på henholdsvis 18, fem og to år.

Hanne og hendes datter Cheyenne er blandt ansøgerne til julehjælp i år.

To ting til fælles

Som far til tre ved han således alt om, hvor meget julen betyder for børnene - og hvor meget det betyder for forældrene at kunne give dem den bedst tænkelige oplevelse med gaver, slik, god mad og, ikke mindst, tryghed og kærlighed.

- Da jeg kom hjem efter at have været rundt med gaverne, kunne jeg nærmest ikke vente med at fortælle min kone, hvor god en oplevelse, det havde været. Jeg havde jo nok ikke på forhånd tænkt så meget over, hvad det betyder for de mennesker, der søger og modtager denne hjælp, siger Daniel Pedersen, der tjener til dagen og vejen hos entreprenørvirksomheden Arkil.

Rundturen i hans eget lokalområde i Nørresundby tog knap to timer og bød på i alt 12 besøg hos forskellige familier, som ifølge Daniel Pedersen havde to ting til fælles - glæde og taknemlighed.

Også Lonnie og hendes børn har søgt julehjælp.

Rigelig løn at opleve glæden

Den årlige indsamling nærmer sig sin afslutning på søndag, men allerede onsdag var der indsamlet cirka 16.6 millioner kroner - 1,8 millioner kroner mere end de i alt 14.8 millioner kroner i fjor. Behovet for hjælp har samtidig været stigende, så pengene - og dermed julehjælpen - falder på et tørt sted.

Saimur Jama Mohamed med hendes to døtre smilte bredt, da julehjælpspakken til en værdi af 1500 kroner blev bragt til døren. Foto René Schütze

- De indtryk, jeg kom hjem med, var rigelig betaling for mig, siger Daniel Pedersen med henvisning til sin ulønnede indsats og de øjne, smil og kommentarer, han blev mødt med, når dørene blev åbnet.

- Det var en skøn oplevelse ved hver eneste familie, og jeg gør det meget gerne igen en anden gang, lyder det begejstret fra julemanden fra frontlinien.

I alt 230 familier i lokalområdet Aalborg og omegn modtager en julehjælpspakke fra Dansk Folkehjælp i 2020. På landsplan håber Dansk Folkehjælp at kunne hjælpe endnu flere end de 11.400 familier, der fik en julehjælpspakke i 2019.

Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladets Julehjælp 2020 har i år fået mere end 15.000 ansøgninger, og der er samlet penge ind så 13.248 små familier kan få hjælp:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg.nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan de heldige ansøgere få i Julehjælp

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi af 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi af 1000 kr.

