Den kan jeg umuligt betale

- Jeg er enlig med 4 børn på ressource-ydelse.

- Ressource-ydelsen er 10400 kr-

- Jeg bor mega dyrt (står på Akutboliglisten), og jeg forventede at få en el-regning på 2500 kr som vanligt.

Fik chok - 2200 kr mere end normalt

- Da jeg så at den var på 4700 kr fik jeg en chok.

Sådan skriver en af de 12.141 enlige forsøgere, der lige har søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp og EkstraBladets indsamling.

Moderen ønsker ikke stå frem med navn eller adresse af ensyn til børnene - men hun vil gerne vise sin regning, for hun er desperat over at hendes i forvejen pressede økonomi nu er helt i laser.

Regning kan æde julebudgettet

- Det kan jeg umuligt betale, da mit rådighedsbudget allerede ikke er i ubalance, skriver moderen. Og hun er langtfra den eneste:

- En markant højere regning sidst på året betyder, at de penge der ellers var sat af til julen, ikke vil være der, lyder det nemlig fra Dansk Folkehjælp, der sammen med Ekstra Bladet samlede 18,7 millioner kr ind sidste år - og dermed kunne hjælpe 14.401 små familier.

Nu er mor glad og ikke så stresset

I år ser behovet for hjælp ud til at være ligeså stort eller endda større. For der er stadig 19 dage tilbage før fristen for søge julehjælp udløber. men 12.141 har altså allerede søgt.

Du kan læse her om, hvor meget en pakke med julehjælp kan betyde:

Og du kan søge julehjælp her - og du kan støtte her.