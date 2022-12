Ekstra Bladet gik på gaden for at spørge tilfældige danskere, hvordan de ser på, at så mange er nødt til at søge julehjælp. Og hvad de synes, der bør gøres, for at også mindre privilegerede og deres børn kan få en god jul

– Det er en helt forfærdelig situation, som de mindst privilegerede familier er havnet i – ja, selv mennesker hvis økonomi plejer at hænge sammen, er kommet i problemer, og det slags kan da ikke undgå at gøre indtryk.

– Jeg er selv far, og bare tanken om, at jeg ikke skulle give min familie en jul, er da rædselsfuld.

Foto: Linda Johansen

Strikkede en hurtig coronapakke

Sådan svarer Alexander N. på 35 år, da han møder Ekstra Bladet på gaden i København. Og får sig en snak om julehjælp og den ekstra pressede situation mange danske familier er i i år. 18.796 enlige forsørgere har således søgt om hjælp hos Dansk Folkehjælp, som for 15. år i træk samler ind i samarbejde med Ekstra Bladet. Der er samlet mere end 17 millioner ind, men behovet i år - hvis alle ansøgere skal have - er langt større:

- Man kunne lynhurtigt strikke en coronapakke sammen, så hvorfor ikke en hjælpepakke, der kan hjælpe folk igennem vinteren og julen?

– Vi har et socialt ansvar her – der må gøres en ekstra indsats.

Så hvorfor ikke en vinter/julepakke?

– Alle kan naturligvis mærke inflationen og de stigende priser på alt, men der er klart nogle, som er mere følsomme over for den slags end andre. I min optik er akuthjælp i denne sammenhæng relevant.

Foto: Linda Johansen

Må være modbydeligt

Lidt senere mødte vi Ditte E, der også kalder på politisk handling:

- Det er hjerteskærende at høre alle de historier om mennesker, der hverken kan købe en steg til juleaften eller en gave til børnene.

– Det danske samfund plejede at være et rigt samfund, og derfor må politikerne gribe ind her. Det må være modbydeligt, at være en mor og far, som ikke kan glæde børnene i julen, fordi alle pengene er gået til opvarmning og lys.

– Men jeg kender situationerne fra mit arbejde med flygtninge, hvor forældre står med absolut ingenting. Det er forfærdeligt slet ikke at have råd til noget som helst.

- Og endnu værre er det for de mange, som heller ikke har ressourcer til at opsøge den hjælp, som de kan få. Hjælpepakker skal søges elektronisk, og de kan derfor forekomme sværttilgængelige for rigtig mange, siger Ditte.