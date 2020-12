Dropper tandlæge for at spare: Mine børn skal have et godt liv

SKÆRBÆK/FREDERICIA (Ekstra Bladet): Indtil for godt to år siden - i november 2018 - kendte Lonnie Strøm kun til en tilværelse med et job eller uddannelse at stå op til hver morgen som de fleste andre.

Men den 43-årige, IT-uddannede mor til tre døtre på 12, ni og seks år bukkede under med stress, da en kombination af hendes egen ADD-lidelse, yngstedatterens ustabile nattesøvn og ældstedatterens ADHD fik læsset til at vælte, så hun og børnene nu i to år har levet med en meget stram økonomi.

Opsparing er brugt - bilen kommer måske til salg

- Jeg har tæret på en opsparing fra salget af en andelslejlighed, men den er tom nu, og jeg er derfor nødt til at overveje at sælge min bil, konstaterer Lonnie Strøm, da Ekstra Bladet besøger familien i Skærbæk uden for Fredericia.

Nærvær og samvær er gratis, så julehygge behøver ikke altid at koste penge som her, hvor Lonnie Strøm omkranses af Emma på ni og Ida på seks år. Foto Anders Brohus

Har aldrig søgt julehjælp før

Her bor de i en lejlighed og et kvarter, hvor de andre beboere ifølge Lonnie har en meget bedre økonomi end hendes. Når alle udgifter er betalt, har hun 2871 kroner tilbage på bundlinien til tøj, mad og andre fornødenheder - og i det er vel at mærke medregnet de fire årlige børnechecks og boligsikring.

- Det er vigtigt, at mine børn vokser op i et ordentligt miljø og får en god opdragelse og går på gode skoler som nu.

- Det vil jeg gå meget langt for at fastholde, fordi det er en vigtig forudsætning for, at de får et godt voksenliv, siger Lonnie Strøm, der aldrig før har søgt om hjælp hverken hos Dansk Folkehjælp eller andre private hjælpeorganisationer.

Madspild og genbrugstøj

Heller ikke ferielejr om sommeren har været aktuelt, fordi datteren Isabella på 13 år er autist og har svært ved at gå, efter at hun har fået forlænget sine akillessener. Restaurantbesøg og biografture har været en by i Rusland i halvandet år, og Lonnie Strøm tør ikke gå til tandlæge af frygt for, at regningen slår benene væk under budgettet.

- Jeg føler ingen ydmygelse ved at bede om hjælp.

- Vi har behovet og muligheden er der, så hvorfor skulle vi ikke række ud efter en hjælpende hånd.

- Det vil jo gøre en kæmpe forskel for os, siger den enlige mor, der brød med sine to yngste døtres far for fem år siden. 13-årige Isabellas far bor i Sverige, mens lillesøstrenes far ligeledes bor i Skærbæk, hvilket gør deleordning med en uge hos mor og en uge hos far nemmere i praksis for Emma og Ida.

43-årige Lonnie Strøm mistede sin far, der boede i Aabenraa, kort efter, at hun flyttede til Jylland for syv år siden fra København. Foto Anders Brohus

- Vi sparer en del ved at købe tøj i genbrugsbutikker, og jeg kan heldigvis selv reparere mange ting. Jeg køber også ofte mad, som er tæt på udløbsdato via app´en 'Too Good To Go'. På den måde er vi samtidig med til at bekæmpe madspild, og vi er også 'klimavenlige' ved at spise mindre kød end tidligere, fortæller Lonnie Strøm.

Svært at skabe socialt netværk

Coronakrisen har ikke hjulpet på en i forvejen svær, social situation som enlig mor til tre, der kom til Jylland for syv år siden. Lonnie havde efter bruddet med sine to yngstes far for fem år siden en kæreste, men det stoppede for et par år siden.

- Min astma gør mig ekstra sårbar, så vi har været ret isolerede under coronakrisen, siger Lonnie, der samtidig var ekstra udfordret under den første nedlukning i foråret, fordi hun med sin ADD-lidelse er ude af stand til at planlægge og strukturere i en grad, så hun kunne varetage børnenes hjemmeundervisning tilfredsstillende.

Det betyder meget for Isabella (ikke med på dette billede), Emma og Idas mor, at de vokser op i et godt miljø med gode skoler, naboer og omgivelser. Foto Anders Brohus

- Det er i forvejen svært at skabe et socialt netværk, når man er alene med tre børn, tilføjer hun og glæder sig over, at børnene nu kan komme i skole trods coronarestriktionerne.

- Min far døde for syv år siden, og min mor bor i København, så vi ses kun cirka hveranden måned. Alligevel er hun en stor støtte i hverdagen, og vi ser virkelig frem til, at hun kommer og holder jul med os.

Vil leve af musik og IT

Lonnie Strøm har ikke siddet med hænderne i skødet, selvom corona, trængt økonomi og et såret helbred har gjort ondt på flere måder de seneste par år.

Med sin IT-baggrund og kærlighed til musik - hun spiller tværfløjte og synger - har hun forenet to af sine stærkeste sider som ambassadør i Danmark og for den amerikanske musik-app Smule. Kort fortalt mødes musikere online og spiller sammen.

- Jeg har frivilligt lavet et program i Smules navn, hvor 600 danskere mødes via internettet og spiller sammen. Det har gjort det ud for det sociale liv, som jeg har savnet af flere grunde de seneste år, og jeg håber, at jeg på sigt kan tjene penge på det, siger Lonnie Strøm.

Kort om ADD ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har med tænkningen at gøre. Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bogstaverne ADD står således for Attention Deficit Disorder, dvs. forstyrrelse af opmærksomheden, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. ADD bruges således, når der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden. Betegnelsen ADD anvendes altså om den form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så synlig – med andre ord ”den stille ADHD”. Kilde: ADHD-foreningen Vis mere Luk

