Poul Madsen troede tilbage i 2007 at Dansk Folkehjælps og Ekstra Bladets juleindsamling ville overleve et par år. Men 14 år senere har 16.791 enlige forsørgere bedt om hjælp - flere end nogensinde.

Det varmer, at Ekstra Bladet igen i år er med til at samle ind til fattige danske børn, så de også kan få en glædelig jul. Men det er en skandale, at der er brug for det. Og det er en endnu større skandale, at behovet bare vokser år for år.

Da vi startede indsamling på Ekstra Bladet for 14 år siden, skete det som en modvægt mod en indsamling, som dagbladet Politiken havde sat i gang, hvor man kunne støtte familier i den tredje verden ved at donere en ged til dem. En smuk tanke – men hvad med de fattige børn i Danmark?

Dengang troede jeg lidt smånaivt, at Ekstra Bladets indsamling i løbet af et par år ville have overlevet sig selv, fordi hverken røde, blå, grønne eller gule partier ville tillade, at fattigdommen fortsatte i Danmark. Men det gjorde de.

Ifølge Dansk Folkehjælp, som Ekstra Bladet laver indsamlingen sammen med, er der i år rekordmange familier, der har søgt om julehjælp. For børnene i de familier er julemad, gaver og alt det andet, som vi andre tager for givet, på ingen måde en selvfølge.

28.708 danske børn uden julegaver

Vi har brugt milliarder på corona-hjælpepakker de seneste år, og på den finanslov, der netop er indgået i denne uge af regeringen og de altid velmenende støttepartier plus det løse, er der stort set ikke den opgave, der er for lille til at få ekstra penge.

Der er millioner til at styrke læreruddannelsen, millioner til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år, 100 millioner til fødselsområdet og andre 100 millioner til at sikre, at der højst er 26 elever i de små klasser. Og der er to millioner kroner til Dansk Skoleskak, to millioner kroner til e-sport, 11,5 millioner kroner til Den Blå Planet – og sådan kunne jeg blive ved.

Der er til gengæld ikke afsat så meget som en eneste krone til at sikre en glad jul til de fattigste danske børn. De er stadig overladt til private indsamlinger som den, Ekstra Bladet har gang i.

Det bør ændres allerede næste år. Når politikerne ikke er i stand til at afskaffe fattigdommen i Danmark, må de i det mindste sikre alle danske børn en glad jul gennem finansloven. 100 millioner kroner er uden tvivl rigeligt – og kom ikke og fortæl mig, at vi ikke har råd til det.

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2021, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det får de heldige ansøgere få i Julehjælp

(Der er 16.791 ansøgere, og p.t. penge til at hjælpe 10.325 af dem.)



Julehjælp 2020 har en samlet værdi af 1800 kr. pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi af 800 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi af 1000 kr.