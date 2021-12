Enlig mor: 2300 kr. pr. måned

Gitte Hertz og hendes to døtre, Emma på 10 og Sofia på seks år, lever for 2300 kroner om måneden, men den enlige mor har en plan, der skal få den lille familie op at stå igen

Der er ingen nummerplader på bilen, men Gitte Hertz betaler fortsat af på den og har udsigt til at være færdig med det om en lille håndfuld måneder.

Men selvom hun således sparer en del på, at bilen holder stille, tænker hun længere frem til den dag om ikke så længe, hvor den firehjulede er betalt og hun forhåbentlig igen tjener sine egne penge.

Sygemeldt efter 11 år som sosu

- Jeg har lige været til møde i jobcentret, og med hjælp og rådgivning fra min sagsbehandler er jeg fast besluttet på at begynde på en uddannelse som socialrådgiver.

- Det vil både give et personligt løft og en glæde ved at være selvforsørgende, og vi vil komme tættere på drømmen om igen at kunne bo i eget hus med have.

Som da Ekstra Bladet var på besøg, har Gitte Hertz grundet corona jævnligt holdt sine døtre hjemme, fordi familien ofte er sammen med Gittes mor og børnenes mormor, som har lungesygdommen KOL. Foto: Ernst van Norde

Jager tilbud i dagligvarebutikker

Efter fire år på kontanthjælp er det økonomiske råderum - og dermed en vis grad af frihed - indskrænket for Gitte Hertz og hendes to døtre, Emma på 10 og Sofia på seks år, i deres dagligdag i den 86 kvadratmeter store lejlighed på anden sal i Heimdalsparken i Holstebro. Den udfordrende situation, hvor madplan hver søndag og en efterhånden indøvet evne til at notere hvert et tilbud i de nærværende dagligvarebutikker, gør livet bare lidt nemmere for den lille familie har samtidig skærpet den 38-årige, enlige mors målrettethed.

- Vi boede i hus med have indtil for et års tid siden, men min kæreste, der selv har tre børn, og jeg, besluttede, at det var bedre, at vi bor hver for sig. Derfor flyttede vi hertil, men vi vil rigtig gerne tilbage og bo et sted med vores egen have, siger Gitte Hertz, der vinkede farvel til 2400 kroner, da kontanthjælpsloftet blev indført for et par år siden.

Ingen ferie i fire år

Efter 11 år som social- og sundhedshjælper måtte Gitte Hertz sygemelde sig på ubestemt tid for fire år siden med dårlig ryg og knæ. Sygemeldingen faldt sammen med en krævende skilsmisse fra Emma og Sofias far, som døtrene nu kun har sporadisk kontakt med.

- Selvom det har gjort ondt økonomisk, så har det også givet en masse nærvær med Emma og Sofia at gå hjemme, som vi ellers ikke kunne have nydt godt af, og som jeg ikke vil bytte for noget. Så betyder det mindre, at jeg skal tænke mig om, hver gang jeg bruger penge, og vi har ikke manglet mad på bordet, siger Gitte Hertz.

Et andet afsavn har været ferie og udflugter.

Kæresten gav en campingtur

- Vi har ikke været på ferie i fire år, bortset fra en campingtur, min kæreste betalte. En tur til Legoland skal planlægges flere måneder i forvejen, og jeg er nødt til at lægge små beløb til side løbende, så det ikke vælter budgettet.

- Man kan roligt sige, at den del af livet har været sat på pause. Det kan du holde til i et par år, men ikke i længden, og derfor er jeg det desto mere motiveret for at gå i gang med uddannelsen som socialrådgiver, siger den enlige mor, der har boet stort set hele sit liv i Holstebro.

Andre har større behov

Den omtalte motivation for at uddanne sig og et positivt livssyn er vigtige aktiver for Gitte Hertz i en hverdag, hvor hun også har oplevet at blive set ned på med kommentarer som 'du går bare og fiser den af for andres penge'.

- Jeg er ikke god til at tage imod hjælp fra andre, for jeg føler altid, at nogen har mere behov og trænger mere end os. Vi har trods alt mad på bordet hver dag, men det er ikke tilfældet for alle andre, har jeg ofte kunnet se og læse på de sociale medier.

Gitte Hertz er ikke i tvivl om, at hun også ved næste folketingsvalg stemmer på statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. - Det var måske voldsomt at slå alle mink ihjel, men de gjorde det jo, fordi de ville passe på befolkningen, siger Gitte Hertz. Foto: Ernst van Norde

Således er det første gang, Gitte Hertz har søgt julehjælp, og hun er ikke et sekund i tvivl om, at en hjælpende hånd til en værdi af 1800 kroner fra Dansk Folkehjælp vil gøre en kæmpe forskel for hende og de to døtre.

- Vi er inviteret til julefrokost af Blå Kors, og vi har for nylig været til pandekageaften, fortæller Gitte Hertz med et taknemligt smil, der ikke helt kan stråle om kap med Emma og Sofias, da de fortælller, hvor familien skal være juleaften:

- Vi skal være hos mors onkel i Skalstrup, og der kommer mormor og moster og hendes kæreste også.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik lænset sin konto

Stemningen op til jul sidste år hos Gitte Hertz var i en periode på nulpunktet, efter at hun havde fået lænset sin bankkonto for 4000 kroner.

- Jeg skrev med en person, der udgav sig for at være en kvinde, på internettet en måneds tid før jul. Hun skrev, at hun manglede penge, og jeg ville give hende 200 kroner, men det endte med, at jeg fik tømt min konto og stod fuldstændig afpillet på et ret kritisk tidspunkt, fortæller Gitte Hertz, der klog af skade ikke længere har hverken nem-id eller mobilbank på sin telefon.

- Pengene kom heldigvis hurtigt retur og i tide inden jul, efter at jeg havde meldt sagen til politiet. Men det var lidt af en ubehagelig øjenåbner, siger Gitte Hertz..

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2021, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan de heldige ansøgere få i Julehjælp (der er 16791 ansøgere, og p.t. penge til at hjælpe 9870 af dem)



Julehjælp 2021 har en samlet værdi af kr. 1800 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi à 800 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi à 1000 kr.