Enlig mor: Alt er svært for tiden

- Prisstigningerne gør alt svært for tiden.

- Jeg tænker hele tiden fremad, i forhold til hvordan og hvor jeg kan spare.

- Hvis vi ender med ikke at få hjælp i år, så kommer jeg til at have endnu mindre overskud, fordi det i forvejen er så svært at få tingene til at hænge sammen.

Sådan er det gået med ansøgertallet de seneste 6 år.

Vi er mange

Sådan lød det fra Tanja P., enlig mor og en af de 18.796 borgere, der har søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp, da hun tidligere på måneden var i Aftenshowet.

Tanja og hendes 7-årige søn håber på, at der nu kommer fart i indsamlingen. Hvis alle 18.796 skal have julehjælp, skal der samles næsten 34 millioner ind. Sidste år blev der samlet godt 20 millioner ind.

- Vi er mange, der virkelig har brug for hjælp, så hvis man har lidt ekstra, håber jeg, at man vil overveje at støtte, sagde Tanja.

Annonce:

Ukrainere har også søgt

I sidste uge kunne Dansk Folkehjælps fungerende generalsekretær fortælle, at en del af stigningen i ansøgertallet nok skyldes, at der også er ukraniere, der søger:

Flygtninge søger julehjælp

- Dansk Folkehjælp vil gerne invitere vores nye, ukrainske medborgere med ind i vores danske juletradition.

- Jeg kan kun opfordre til, at man støtter årets julehjælp – vi får brug for hver en krone, sagde Peder Thorning, men hvad siger du.

Max presset: Godt jeg ikke har små børn