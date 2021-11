Enlig mor: Elregning på 4700 kr. smadrer julen

- Det tør siges.

- Har fået en regning på 4700 kr.

Sådan skriver en enlig mor i en kommentar på Dansk Folkehjælps Facebookprofil om behovet for julehjælp i en kold vintertid med voldsomme stigninger på varme og el.

EU om nødsituation: Drop el-afgiften

El og varme stiger voldsomt

Lige nu har mere end 9500 enlige forsøgere søgt julehjælp (du kan også søge ved at bruge dette link) og Dansk Folkehjælp er meget opmærksom på, at de husholdninger i danmark, der har mindst at rutte med, er dem der bliver hårdest ramt af de stigende energipriser:

- Priserne på el og varme stiger voldsomt…

- Og flere familier står til en større regning end forventet frem mod jul.

- De stigende priser på el og varme gør situationen endnu sværere, for fattige familier i Danmark.

Julepenge bliver brugt på el og varme

- En markant højere regning sidst på året betyder, at de penge der ellers var sat af til julen, ikke vil være der, skriver Dansk Folkehjælp, der sammen med Ekstra Bladet samlede 18,7 millioner kr ind sidste år - og dermed kunne hjælpe 14.401 små familier.

Forhandler om lavere el-regninger

DF: Børnebørnenes gaver er i fare

I weekenden lancerede DF-formand Kristian Thulesen Dahl et krav til næste års finanslov om ekstra hjælp til pensionister, der ikke kan betale de høje energiregninger:

- Vi synes ikke, det er rimeligt livskvalitetsmæssigt, at de ældre skal begynde at skrue ned for varmen i løbet af vinteren og undgå at få besøg, fordi det er koldt i deres hjem, eller her op mod jul skal bekymre sig om ikke at have råd til børnebørnenes gaver, sagde Thulesen-Dahl til Avisen Danmark, men hvad tænker du?